CE-förare till Linköping

Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Linköping
2026-05-04


Visa alla fordonsförarjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Linköping, Mjölby, Finspång, Motala, Norrköping eller i hela Sverige

Vi söker en erfaren CE Chaufför till Linköping!
Om rollen
Vill du arbeta ute på vägarna i en tjänst där struktur och ansvar står i centrum? Vi söker nu en transportförare som utgår från Linköping och levererar gods till kunder i regionen. Du blir en viktig del i flödet och representerar verksamheten vid varje leverans.
Arbetsuppgifterna innebär dagliga körningar enligt planerade rutter, där punktlighet och säker hantering av lasten är avgörande. Rollen passar dig som trivs med ett självständigt upplägg och uppskattar variation i arbetsdagen.
Vi söker dig som
Innehar CE-behörighet
Har giltigt yrkeskompetensbevis
Hanterar digital färdskrivare
Kommunicerar obehindrat på svenska
Har vana från liknande uppdrag

Som person är du ansvarstagande, noggrann och serviceinriktad.
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal
Välutrustad fordonspark
Stabil arbetsgivare med långsiktigt fokus
Kollegor som stöttar och samarbetar

Övrigt vid frågor varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Amir på amir@kraftsam.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB (org.nr 559064-9207)
Linköping (visa karta)
582 19  LINKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Kraftsam R&B

Kontakt
Rekrytering
Amir Stein
amir@kraftsam.se
0707770288

Jobbnummer
9890348

Prenumerera på jobb från Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB: