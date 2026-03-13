CE-chaufförer till Börjes Transport i Enköping
2Complete AB / Fordonsförarjobb / Enköping Visa alla fordonsförarjobb i Enköping
2026-03-13
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos 2Complete AB i Enköping
, Knivsta
, Strängnäs
, Västerås
, Sigtuna
Publiceringsdatum2026-03-13Om företaget
Börjes Transport är en väletablerad och familjeägd aktör inom transportbranschen som har varit verksam i snart 80 år. De är huvudleverantör åt en global kund av inrikestransporter där säkerhet, ansvarstagande och noggrannhet är absoluta kärnvärden. Verksamheten präglas av stabilitet, långsiktighet och en stark intern kultur där varje medarbetare värderas högt. Säkerhetsarbetet genomsyrar hela organisationen och är en självklar del av det dagliga arbetet - från rutiner och körsätt till fordonsskick och dokumentation.
Vad vi erbjuder
Som CE-chaufför hos vår kund erbjuds du:
Lön och villkor enligt kollektivavtal
Moderna, hela och välskötta fordon
En trygg och stabil arbetsgivare
En gedigen introduktion på ca två veckor för att säkerställa att du känner dig helt trygg i uppdraget
En arbetsmiljö som präglas av struktur, säkerhet och professionalism
Tjänsten är en heltidstjänst med utgångspunkt från Enköping, och arbetspassen är anpassade så att de med marginal ryms inom schemalagd arbetstid.
Vad tjänsten innebär
Som CE-chaufför ansvarar du för säkra och effektiva inrikestransporter för en global kund med höga säkerhetskrav. Du arbetar metodiskt, lugnt och systematiskt och ser till att last, fordon och dokumentation hanteras enligt gällande rutiner och regelverk.
Arbetstider och upplägg:
Start kl. 06:00
Passen är 8 eller 10 timmar
Turerna är planerade så att de kan utföras inom arbetstid utan stress
Du representerar verksamheten i kundens dagliga drift, vilket innebär att professionalism, kvalitet och säkerhet är centrala delar av arbetet.
Vem vi söker
Vi söker dig som är trygg i rollen som CE-chaufför och trivs i en miljö där säkerheten alltid har högsta prioritet. Du arbetar lugnt och metodiskt, är noggrann och har ett genuint engagemang för yrket.
Du bör också vara ordningsam, ta ansvar för att fordon hålls hela och rena och uppskatta att vara en viktig ambassadör för företaget ute på vägarna.
CE-körkort i minst 3 år
Minst 2 års sammanhängande erfarenhet som lastbilschaufför
Giltigt YKB, ADR Stycke & Truckkort
Goda kunskaper i svenska
Får inte ha varit involverad i allvarlig trafikolycka de senaste 2 åren
Är det dig vi söker? Ansök idag då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Matilda Dahlin och Joel Claeson Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
(org.nr 556811-8334) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Börjes Transport AB Kontakt
Joel Claeson joel@2complete.se Jobbnummer
9797519