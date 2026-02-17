CE-chaufför till sug- & slambil
Jobwise AB / Fordonsförarjobb / Enköping Visa alla fordonsförarjobb i Enköping
2026-02-17
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobwise AB i Enköping
, Håbo
, Västerås
, Sigtuna
, Uppsala
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vill du ha ett jobb med mycket körning, men också ett praktiskt moment där du jobbar med kroppen och får variation i dagarna? Nu söker vi en CE-chaufför till sug- och slambil med utgångspunkt i Enköping för ett säsongsuppdrag över sommaren.
Du kommer till en arbetsgivare med ordning och reda, tydliga rutiner och stort fokus på säkerhet och struktur i arbetet. Rollen passar dig som gillar ansvar, kundkontakt och ett jobb där det händer saker.
Om jobbet
Som chaufför kör du sug- och slambil ute hos både företags- och privatkunder. Ditt huvudsakliga uppdrag är att suga upp och transportera slam/avfall (inkl. latrin/avlopp) på ett säkert och effektivt sätt.
Arbetet är fysiskt och du är en stor del av dagen utanför bilen. Det innebär bland annat att du:
Kopplar och hanterar slangar och utrustning på plats hos kund
Suger upp slam och övervakar flöde, fyllnadsgrad och säker hantering
Säkerställer att allt lämnas snyggt och korrekt hos kund
Avslutar turen med att köra för tömning och hantera nödvändig dokumentation/rutiner
Arbetstider (2-skift)
Skift 1: Mån-fre 06:00-14:30
Skift 2: Mån-fre 14:00-21:30
Start: efter midsommar (med upplärning)
Period: främst över sommaren, kan komma att förlängas vid behov
Krav för tjänsten
CE-körkort
YKB
Digitalt förarkort
SSG
Utdrag ur belastningsregistret
Detta är även meriterande
Tidigare erfarenhet av sug/slam eller liknande service- och entreprenadkörning
Vi söker dig som
Besitter ett driv, tar ansvar och jobbar mot dina mål. Du är social och serviceinriktad eftersom du möter kunder dagligen, och du har ett tydligt säkerhetstänk. Du trivs i ett fysiskt jobb där du växlar mellan arbete utanför bilen och tid bakom ratten.
Dina personliga drivkrafter är av stor vikt för oss på Jobwise
Du är varmt välkommen att ansöka utan CV, men för att vi ska kunna behandla din ansökan behöver du komplettera med det i efterhand.
Vi på Jobwise strävar efter att skapa en bättre tillvaro för alla som går till ett jobb!
Som anställd på Jobwise så får du inte bara en attraktiv anställning där du omfattas av kollektivavtal och schyssta villkor. Du blir även en del av Jobwise-gemenskapen som består av engagerade ledare med lång erfarenhet från branschen. Din chef kommer vara ditt personliga bollplank och kommer finnas där för dig när du behöver det. Med den filosofin ska vi skapa det bästa bemanningsföretaget i världen.
Utöver det så är vi ett av de bemannings och rekryteringsföretag som erbjuder kunder och anställda de senaste digitala lösningarna.
Vi erbjuder dig
Möjligheten att vara med i ett team med engagerade medarbetare och ledare
Bra utvecklingsmöjligheter för den som vill
En bra relation med en omtänksam chef
En trygg anställning där du självklart omfattas av kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7075087-1845972". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobwise AB
(org.nr 559027-1242), https://im.jobwise.se
Enköping station (visa karta
)
745 34 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9747149