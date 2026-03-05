CE-chaufför till livsmedelsdistribution
2026-03-05
Är du en CE-chaufför med erfarenhet av distribution? Då kan det här vara ditt nästa jobb.
Vi söker nu en CE-chaufför till sin distributionsverksamhet med utgångspunkt i Hallsberg för kunds räkning. Här blir du en del av ett mindre åkeri där samarbetet i gruppen är avgörande och där varje chaufför har en viktig roll i verksamheten.Arbetet innebär distribution av livsmedel till butiker i regionen. Dagarna startar tidigt och kräver struktur, ansvar och att du trivs med ett högt tempo där leveranser ska ske enligt plan.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men du kommer anställas direkt hos Kund. Alla frågor kring tjänsten och rekryteringen hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult på Futuria.
Om tjänsten Som CE-chaufför hos kund arbetar du med distribution till butiker i regionen. Du ansvarar för både leveranserna och att fordon och utrustning hanteras korrekt under arbetsdagen.Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
• Distribution av livsmedel till butiker * Lossning av gods hos kund med åk-truck * Hantering och retur av tomgods * Lossning av tomgods på terminal * Lastning inför nästa körning * Säker hantering av lastbil med släp
Arbetstiderna är tidiga morgnar där bilarna vanligtvis rullar mellan 04.00 och 05.00 och arbetsdagen avslutas omkring 13-14.
Vår kund är ett växande åkeri inom vägtransport av gods med cirka 19 anställda och runt 16 fordon i drift. Bolaget startades 2014. Verksamheten drivs med fokus på kvalitet i leveranserna och ett nära samarbete i teamet.
Du erbjuds
• En anställning i ett stabilt och växande åkeri * Ett arbete där du blir en viktig del av ett mindre team * Tydliga körningar och planerade rutter * Lön enligt kollektivavtal samt OB och övertidsersättning * En arbetsplats där samarbete och ansvar är centralt i vardagen
Vi söker dig som
• Har CE-körkort * Har giltigt YKB * Har erfarenhet av att köra tung lastbil med släp * Kan kommunicera obehindrat på svenska * Trivs med tidiga arbetstider och kan starta arbetsdagen runt 04.00 * Är ansvarstagande och fungerar bra i grupp
Meriterande
• Erfarenhet av distributionskörning * Erfarenhet av lossning med truck * Lokalkännedom i regionen
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid Placering: Hallsberg / Örebro
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.
Rekryteringsprocessen hanteras av Futuria People och alla frågor hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult. Carolina Hartzell carolina@futuriapeople.se
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? - Tipsa gärna!
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag!
Futuria är en heltäckande partner inom kompetensförsörjning för företag inom industri och transport. Vi har uppmärksammats med Gasellutmärkelsen 2025 samt utmärkelser och finalistplaceringar vid Recruitment Awards, där vi utsågs till Årets Rekryteringsföretag 2023 i kategorin upp till 19 anställda i Sverige. Så ansöker du
