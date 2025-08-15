CE-Chaufför sökes till Jönköping!
2025-08-15
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Mullsjö
, Nässjö
, Ulricehamn
, Tidaholm
Vår kund är ett modernt och klimat smart åkeri med lång erfarenhet i branschen. De är specialiserade på tempererade transporter, och deras bilar rullar dagligen från Malmö i söder till Borlänge i norr, från Kalmar i öst till Göteborg i väst. Företaget är stolta över att vara 100% förnybara och fossilfria sedan flera år tillbaka.
Tjänstebeskrivning
Som CE-chaufför hos vår kund kommer du att ansvara för transport av tempererat gods inom deras distributionsområde. Arbetet innebär lastning och lossning av gods samt att säkerställa att leveranser sker i tid och med högsta kvalitet.
Det här är en långsiktig tjänst - inte ett sommarjobb - för dig som vill bli en del av ett stabilt företag och utvecklas i en hållbar framtidsbransch.Kvalifikationer
Vår kund söker dig som har en god känsla för service och trivs med kundkontakt, då du kommer att vara företagets ansikte utåt. Du är en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö där kollegor stöttar varandra i det dagliga arbetet. Din höga arbetsmoral och ditt naturliga driv gör att du tar ansvar och ser till att jobbet blir gjort på bästa sätt. Tidigare erfarenhet av liknande tjänster är meriterande.
Vi söker dig som har:
• Giltigt CE-körkort
• Yrkestrafiktillstånd (YKB)
• Digitalt färdskrivarkort
• Erfarenhet av tempererade transporter är meriterande
• God kommunikationsförmåga och serviceinriktad inställning
Låter detta som en utmaning för dig? Skicka din ansökan redan idag!
Urval och intervjuer kommer ske löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt ansökningsformulär. Ansökningar via telefon eller e-post behandlas inte.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
Vi är NearYou. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra till att bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. Vi vill ge det som vi tror en trasig arbetsmarknad behöver. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Ersättning
