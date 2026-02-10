CE-chaufför
2026-02-10
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Stures Åkeri söker nu en CE-chaufförer till vår partitrafik i Borås. Vill du arbeta i ett väletablerat företag med transporter för DHL i regionen? Då är du varmt välkommen med din ansökan.Publiceringsdatum2026-02-10Om tjänsten
• Placering: Borås
• Anställningsform: Heltid, inleds med 6 månaders provanställning
• Arbetstid: Fyra arbetsdagar per vecka, 10-timmarspass måndag till fredag, dagtid.
Start sker enligt överenskommelse men gärna så snart som möjligt.Kvalifikationer
• CE-behörighet
• Giltigt YKB
• Erfarenhet av att köra bil och släp
• ADR-utbildning är meriterande
Vem vi söker
Vi söker dig som är ansvarstagande, lösningsorienterad och har ett professionellt förhållningssätt. Du har god samarbetsförmåga men arbetar även självständigt och strukturerat. Då du representerar företaget ute hos våra kunder är ett gott bemötande och hög servicekänsla en självklarhet.
Du behärskar svenska i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
• Lön enligt kollektivavtal
• En trygg och stabil arbetsgivare
• God arbetsmiljö och hjälpsamma kollegor
Om Stures Åkeri
Stures Åkeri grundades 1966 i Borås och är ett väletablerat transportföretag. Vi kör både styckegods och partigods för DHL i Västra Götaland och Småland. I dag har vi en fordonsflotta på cirka 55 fordon och bedriver transporter både lokalt och regionalt. Vi arbetar aktivt med hållbara transporter, bland annat genom eldriven distribution i centrala Borås.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Stures Åkeri
(org.nr 556143-4936), https://www.sturesakeri.se/
Gånghestervägen 140 (visa karta
507 65 BORÅS
Stures Åkeri AB Jobbnummer
9733513