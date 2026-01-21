Ce-Chaufför

Örebro Flyttningsbyrå AB / Fordonsförarjobb / Örebro
2026-01-21


Visa alla fordonsförarjobb i Örebro, Kumla, Hallsberg, Nora, Lindesberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Örebro Flyttningsbyrå AB i Örebro

Vi söker 3 st CE-chaufförer för varierande körningar
Vi söker nu tre erfarna och engagerade CE-chaufförer för varierande körningar. Hos oss får du ett omväxlande arbete med moderna fordon och ett trevligt arbetsklimat.

Publiceringsdatum
2026-01-21

Dina arbetsuppgifter
Som CE-chaufför kommer du att arbeta med varierande transporter beroende på uppdrag. Körningarna kan omfatta både kortare och längre sträckor, dag- och/eller nattkörning.
Vi söker dig som:
Har giltigt CE-körkort

Har YKB

Har digitalt förarkort

Är ansvarsfull, serviceinriktad och punktlig

Har god förståelse för svenska (tal och skrift)

Tidigare erfarenhet är meriterande

Vi erbjuder:
Heltidstjänst

Varierande och utvecklande arbetsuppgifter

Trygg anställning enligt kollektivavtal

Moderna och välskötta fordon

Trevliga kollegor och bra arbetsmiljö

Tillträde: Enligt överenskommelse
Plats: Örebro
Skicka din ansökan med CV och kort presentation.
Urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: jobb@ofbfrakt.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ce-chaufför".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Örebro Flyttningsbyrå AB (org.nr 556206-9087)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Trafikchef
Robin Classon
jobb@ofbfrakt.se

Jobbnummer
9696133

Prenumerera på jobb från Örebro Flyttningsbyrå AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Örebro Flyttningsbyrå AB: