Ce-Chaufför
Örebro Flyttningsbyrå AB / Fordonsförarjobb / Örebro
2026-01-21
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro Flyttningsbyrå AB i Örebro
Vi söker 3 st CE-chaufförer för varierande körningar
Vi söker nu tre erfarna och engagerade CE-chaufförer för varierande körningar. Hos oss får du ett omväxlande arbete med moderna fordon och ett trevligt arbetsklimat.Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Som CE-chaufför kommer du att arbeta med varierande transporter beroende på uppdrag. Körningarna kan omfatta både kortare och längre sträckor, dag- och/eller nattkörning.
Vi söker dig som:
Har giltigt CE-körkort
Har YKB
Har digitalt förarkort
Är ansvarsfull, serviceinriktad och punktlig
Har god förståelse för svenska (tal och skrift)
Tidigare erfarenhet är meriterande
Vi erbjuder:
Heltidstjänst
Varierande och utvecklande arbetsuppgifter
Trygg anställning enligt kollektivavtal
Moderna och välskötta fordon
Trevliga kollegor och bra arbetsmiljö
Tillträde: Enligt överenskommelse
Plats: Örebro
Skicka din ansökan med CV och kort presentation.
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: jobb@ofbfrakt.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ce-chaufför". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Flyttningsbyrå AB
(org.nr 556206-9087) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Trafikchef
Robin Classon jobb@ofbfrakt.se Jobbnummer
9696133