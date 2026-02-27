CE Chaufför Stockholm
Är du en erfaren lastbilsförare med CE-behörighet och söker nya utmaningar i Stockholm med omnejd? Vi letar nu efter en trygg och noggrann chaufför som vill bli en viktig del i vår kunds transportorganisation!Publiceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
Vi söker dig som är en erfaren CE-chaufför och som vill arbeta med fasta livsmedelstransporter med utgångspunkt från Stockholm. Du kommer att arbeta efter ett rullande 5-veckorsschema där kvälls- och nattkörningar ingår. Du kör lastbil med släp och transporterar livsmedel till olika terminaler i ett väletablerat distributionsnät. Tjänsten är långsiktig och passar dig som värdesätter struktur, säkerhet och stabilitetKvalifikationer
Du har CE-behörighet och giltigt YKB
Erfarenhet av liknande uppdrag är meriterande
Du är flexibel och klarar av att arbeta självständigt
Du har god kommunikationsförmåga och hög ansvarskänsla
Du behärskar svenska i tal och skrift
Vi erbjuder
Långsiktigt uppdrag med goda villkor
Tydlig introduktion och stöd i uppstart
Stabila arbetstider i ett rullande schema
Möjlighet till tillsvidareanställning via oss eller direkt hos kund
Kollektivavtal och försäkringar enligt branschstandardÖvrig information
Vi erbjuder möjligheten till personlig utveckling hos vår kund. Dessutom får du chansen att jobba med fantastiska och skarpa kollegor. Vår verksamhet växer och är i en förändringsfas vilket innebär att det finns möjlighet till egna initiativ och utvecklingsmöjligheter.
Ansök redan idag då vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen. . Vid frågor( Inga ansökningar via mail) är du varmt välkommen att maila ansvarig rekryterare Amir Sten på amir@kraftsam.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
