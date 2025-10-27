CE chaufför manuell låda
Heavy Supply AB / Fordonsförarjobb / Helsingborg Visa alla fordonsförarjobb i Helsingborg
2025-10-27
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Heavy Supply AB i Helsingborg
Vi söker dig som har erfarenhet från att köra manuell låda till ett deltidsarbete i Ängelholm/Helsingborg.
Vi kommer inte att lära upp dig utan räknar med att du kan ditt jobb.
Arbetet utgår från Ängelholm.
Avtalsenliga löner och villkor
Skiftarbete och tillfälliga körningar kan förekomma
Du måste ha tillgång till egen bil och kunna ta dig till arbetsplatsen när uppdrag kommer. För den seriösa kommer arbetet att fortlöpa med möjlighet till tillsvidareanställningen.
Vi utgår från att du sköter om din bil med daglig tillsyn och omsorg utöver att du tar bilen till verkstad, besiktning mm som behövs för att bilen skall vara driftklar imorgon också.
För ansökan ring 0729-376842
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
Telefon Arbetsgivare Heavy Supply AB
(org.nr 559315-9535) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Heavy Supply AB Jobbnummer
9575608