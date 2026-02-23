CE Chaufför Hallsberg
2026-02-23
Vi söker CE-chaufför i Hallsberg!
Gillar du att köra tung lastbil och vill ha ett jobb med fasta rutter och bra kollegor? Då kan det här vara något för dig! Vi söker nu en CE-chaufför som vill jobba utifrån vår depå i Hallsberg.
Du kommer att köra dagliga turer inom Örebro län med både torrvaror och kyl- eller frysgods. Du ansvarar för att lasta, lossa och se till att leveranserna kommer fram säkert och i tid. Arbetet är heltid, måndag till fredag, med start på morgonen. Ibland kan det bli extra körningar i samråd med din chef.
Vi söker dig som
Har CE-körkort,
Giltigt YKB, digitalt förarkort, truckkort och kan svenska i tal och skrift.
Du har minst ett års erfarenhet av tung trafik.
Det är ett extra plus om du har erfarenhet av kyl- eller frystransporter eller ADR-intyg.
Vi erbjuder
Ett långsiktigt uppdrag tydlig introduktion så att du kommer in i arbetet på bästa sätt.
Du får fasta arbetstider enligt ett rullande schema
Självklart omfattas du av kollektivavtal och försäkringar enligt branschstandard.
Hos vår kund finns stora möjligheter till personlig utveckling. Du blir en del av ett härligt team med engagerade och kunniga kollegor. Verksamheten växer och förändras, vilket öppnar upp för egna initiativ och chans att växa tillsammans med företaget.
Vi ser gärna att du:
Du är noggrann, ansvarstagande och tycker om att ge bra service.
Du trivs med rutiner men kan snabbt anpassa dig om något ändras.
Du trivs med rutiner men kan snabbt anpassa dig om något ändras.
Dessutom gillar du att samarbeta och har en positiv inställning.
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten tillsätts enligt överenskommelse. Vi erbjuder trygga villkor, bra förmåner och ett härligt gäng att jobba med. Vid frågor är du varmt välkommen att maila Amir på amir @kraftsam.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207), http://kraftsam.se Körkort
9759210