Ce Chaufföerer Sökes I Linköping
2026-03-02
Ce chaufförer i Linköping sökes för fast uppdrag med start så snart som möjligt.
Turerna går från Söndag till Fredag.
Totalt är det två bilar med sin egna trailer efter.
Den en går till Stockholm för att köra ut gods samt lasta upp det som är, sedan återvänder den till Linköping och den andra går till Göteborg.
Vi söker en chaufför som enbart kommer köra mot Stockholm och då turerna går i ett högt tempo bör du ha erfarenhet av att köra ut olika typer av gods i Stockholm.
Du bör vara van av att lossa med truck och hjullastare från sidan vilket ofta görs i Stockholm på terminal.
Du som söker behöver ha
CE kort
YKB
Truck kort
ADR (Kan ordnas till rätt person)
Mera info om körningen och annat ges vid kontakt
• Vi erbjuder
• En bra körning där du sköter dig själv
• Avtalsenlig lön
• Friskvårds bidrag upp till 5000 per år
• För rätt person kan denna tur övergå till en förmana tjänst längre fram vid ökat efterfrågan av våra tjänster i Linköping. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: focus@focus-lots.se
