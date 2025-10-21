Category Specialist
2025-10-21
Vill du vara med och bidra till den gröna omställningen i ett spännande teknikdrivet projekt? Vi söker nu en Category Specialist till ett konsultuppdrag med start i slutet av oktober. Här får du arbeta i en innovativ miljö där kvalitet, planering och samarbete står i fokus.
Som Category Specialist blir du en viktig del av inköpsteamet och stöttar arbetet inom maskinanskaffning (CAPEX). Du kommer nära både leverantörer och interna teknik- och projektteam för att säkerställa effektiva inköp, välförhandlade avtal och smidiga leveranser.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Hantera och utveckla leverantörsrelationer
Driva och genomföra avtalsförhandlingar
Säkerställa att leverantörer får rätt information i rätt tid
Följa upp leveranser och lösa eventuella avvikelser
Samverka med interna intressenter för att nå projektmål
Bidra till förbättrade processer och uppföljningsrutiner
Vi söker dig som
Har erfarenhet av kontraktshantering och förhandling
Har bakgrund inom maskinanskaffning eller tekniskt inköp
Har dokumenterad erfarenhet av CAPEX-upphandling
Uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska, i tal och skrift
Är strukturerad, samarbetsinriktad och trivs med att driva arbetet framåt
Detaljer:
Plats: Karlskrona (huvudort) eller Malmö. Omfattning: Heltid, på plats. Uppdragets period: 2025-10-27 - 2026-06-30
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
