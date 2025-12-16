Category Manager
Strategiskt ansvar i en internationell miljö
Vill du vara med och forma framtidens leverantörskedja? Hos Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB får du en nyckelroll i en organisation som satsar på innovation, hållbarhet och teknik i världsklass. Vi söker nu en Category Manager med strategiskt ansvar för kategorin Transport och Logistik - en roll där du påverkar affären på riktigt. Med ett inköpsvärde på 9 000 MSEK och en global inköpsorganisation i framkant blir du en del av ett team där inköp är en central drivkraft för företagets utveckling.
Som Category Manager på Toyota kommer du att arbeta med:
* Strategiskt kategoriansvar - med fokus på affärsvärde.
* Formulera och realisera kategoristrategier som driver affärens mål och stärker vår konkurrenskraft.
* Omvandla data till insikter genom att analysera inköpsmönster och marknadstrender - identifiera möjligheter till optimering och kostnadseffektivisering.
* Säkra leverantörskedjan genom proaktiva riskanalyser och robusta strategier för kontinuitet och resiliens.
* Bygg ett starkt leverantörsnätverk - identifiera, utvärdera och utveckla partnerskap som skapar långsiktigt värde.
* Förhandla smart och strategiskt - skapa hållbara avtal med fokus på kvalitet, innovation och total kostnad över tid.
* Utveckla leverantörsrelationer genom aktiv uppföljning, samarbete och kravställning - med målet att ständigt höja prestation och efterlevnad.
Som Category Manager har du ett strategiskt helhetsansvar för inköpskategorin Logistik inom indirekt material och tjänster. Du arbetar nära interna intressenter för att förstå verksamhetens behov och omsätter dessa i faktadrivna och affärsnära inköpsstrategier.
Rollen innebär att navigera i komplexa leverantörslandskap, driva förhandlingar med fokus på totalvärde, och utveckla partnerskap som stärker vår leveransförmåga och innovationskraft. Du har ett tydligt mandat att påverka - och förväntas göra det - genom att ta ägarskap för hela kategorins utveckling.
Toyota arbetar aktivt med hållbarhet, och i denna roll är du en viktig drivkraft i att säkerställa att våra inköpsstrategier stödjer företagets hållbarhetsmål. Det innebär att du väger in leverantörers hållbarhetsarbete vid utvärdering och upphandling, och identifierar möjligheter till mer resurseffektiva och klimatsmarta lösningar.
Till tjänsten som Category Manager söker vi dig som har/är:
* Akademisk examen gärna mot ekonomi eller supply chain.
* Minst 3 års erfarenhet av internationellt strategiskt inköpsarbete, gärna inom ramen för category management-processen. Du har arbetat med att utveckla och driva inköpsstrategier inom olika kategorier. Alternativt har du arbetat inom logistik, med närhet till leverantörer och vill utvecklas inom inköp.
* Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Du trivs även i internationella sammanhang.
För att trivas i rollen är du initiativrik, arbetar självständigt och har en stark drivkraft att skapa resultat. Du trivs i föränderliga miljöer och bidrar aktivt till utveckling och förbättring. Du är en skicklig förhandlare med goda kunskaper i affärsjuridik och trygg i att hantera komplexa avtal. Du har god ekonomisk förståelse, vilket gör att du snabbt kan sätta dig in i affärskritiska beslut. Vidare så har du även en stark förmåga att bygga långsiktiga relationer och samarbeta effektivt med både interna och externa intressenter.
Toyota Material Handling är världsledande inom materialhanteringsbranschen och det görs stora satsningar för att möta framtidens behov av materialhantering. På vår inköpsfunktion i Mjölby arbetar drygt 70 medarbetare utifrån visionen "Be the ONE for supply chain".
Genom en stark investeringsvilja med fokus på förbättringar, ny teknik och hållbarhet vill vi på Toyota Material handling ligga i framkant. Inköp är en viktig funktion för företagets utveckling framåt och här blir du en central pusselbit i helheten vilket innebär intressanta uppdrag och globala kontaktytor.
Medarbetare på inköp beskriver kulturen som öppen, inkluderande och prestigelös med en god gemenskap och frihet under ansvar. Det finns en stark framåtanda och ambition att nå uppsatta mål samtidigt som vi har roligt på jobbet. Ledare inom inköp strävar efter att ge medarbetare variation, bredd i kompetensområden och möjligheten att växa i sin personliga utveckling.
Din ansökan
Låter det intressant? Ansök i så fall senast 2026-01-11. Vi kommer pausa urvalsarbetet till efter julledigheten, där. Du som söker jobb och har skyddad identitet ska kontakta HR, som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess.
Kontakta gärna våra medarbetare för mer information:
Sofia Bjelm, Manager Category Management, sofia.bjelm@toyota-industries.eu
Matilda Norberg, HR, matilda.norberg@toyota-industries.eu
