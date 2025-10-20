Casinopersonal till Piteå
Cherry Spelglädje AB / Kassapersonalsjobb / Piteå Visa alla kassapersonalsjobb i Piteå
2025-10-20
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cherry Spelglädje AB i Piteå
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill vara en del av utelivet i stan och arbeta i en rolig och positiv miljö. Du är utåtriktad och tycker om att arbeta direkt mot gästerna för att skapa en trevlig stämning.
Vill du ha ett socialt utvecklande extrajobb där ingen kväll är den andra lik? Då har vi jobbet för dig.
Cherry Spelglädje söker blivande dealers i Piteå. Vi erbjuder casino på barer, nattklubbar och restauranger.
Att arbeta som dealer är ett väldigt roligt och spännande jobb som lämpar sig bra för dig som studerar, behöver ett arbete till eller helt enkelt vill ha väldigt roligt på jobbet.
Ett arbete hos oss är flexibelt då Cherry Spelglädje bedriver casino runt om i hela Sverige från Kiruna till Ystad. Så du kan med fördel ta med dig jobbet om du flyttar till annan ort.
Vi erbjuder minst fyra helgkvällar i månaden vilket motsvarar ca 20 timmar. Möjlighet att arbeta mer vardagar och helger utöver detta finns.
Ingen tidigare erfarenhet krävs, då vi lägger större vikt vid dina personliga egenskaper.
Inga förkunskaper krävs, vi utbildar våra egna croupierer från grunden. Vi erbjuder minst fyra helgkvällar i månaden, vilket motsvarar ca 20 timmar. Möjlighet att arbeta vardagar och fler helgkvällar utöver detta kan finnas.
Cherry är anslutna till Visita och arbetar enligt kollektivavtal. Vi erbjuder lön enligt gällande avtal. Ingångslön från 156 kr per timme, beroende på tidigare erfarenhet från yrket. Utöver grundlönen tillkommer ersättning för OB, provision samt semesterersättning. Lönen är även pensionsgrundande.
Körkort är meriterande men ej krav.
För frågor om tjänsten kan du kontakta Gabriel via mail: gabriel.lundqvist@cherry.se
eller 076-834 14 25 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Cherry Spelglädje AB
(org.nr 556225-3806), http://www.cherryspelgladje.se
941 32 PITEÅ Kontakt
Gabriel Lundqvist gabriel.lundqvist@cherry.se 076-834 14 25 Jobbnummer
9565159