Carstedts Söker En Mekaniker
2026-05-04
Mekaniker till Carstedts i Umeå
Plats: Umeå Anställningsform: Heltid Tillträde: Enligt överenskommelse
Carstedts fortsätter växa - och nu söker vi en mekaniker som vill bli en del av vårt starka team i Umeå. Hos oss får du arbeta i en modern verkstad, med välkända varumärken och tillsammans med kollegor som brinner för kvalitet, service och laganda.
Om rollen
Som mekaniker hos oss arbetar du med:
Service och reparationer av personbilar och transportbilar
Felsökning och diagnostik
Garantiarbeten
Montering av tillbehör
Kundkontakt vid behov
Att bidra till ett positivt och professionellt verkstadsklimat
Du blir en viktig del av ett team där vi hjälper varandra, delar kunskap och alltid strävar efter att leverera högsta kvalitet.
Vi söker dig som
Har fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Har några års erfarenhet som mekaniker (meriterande men inget krav)
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har B-körkort
Har god datorvana (diagnostiksystem är en naturlig del av jobbet)
Erfarenhet av arbete med våra varumärken är meriterande, men det viktigaste är att du har rätt inställning och vilja att utvecklas.
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett stabilt och välrenommerat företag
En modern och välutrustad verkstad
Kompetensutveckling och utbildningar
Härliga kollegor och en arbetsplats med god stämning
Möjlighet att växa och utvecklas inom företaget
Hos Carstedts är vi stolta över vår kultur - vi tror på engagemang, kvalitet och att ha roligt på jobbet.
Ansökan
Låter det här som rätt steg för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande.
Välkommen till Carstedts - tillsammans håller vi Umeå rullande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
E-post: platsansokan@carstedts.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MEKANIKER". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carstedts Bil AB
(org.nr 556062-4032)
Överstevägen 1 (visa karta
)
906 20 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Servicemarknadschef
Jörgen Hjärpensköld jorgen.hjerpenskold@carstedts.se 090706901 Jobbnummer
9888129