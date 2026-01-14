Canvas säljare
2026-01-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Är du vår nästa canvas säljare?
Vi söker en modig relationsbyggare som vill växa med oss.
Du trivs där det händer - ute på gatan, i mötet, i möjligheten.
Med ett leende på läpparna och blicken mot nästa kund tar du varje chans att skapa relationer - och resultat. Du bygger något eget, varje dag.
Du gillar att ta första steget, knacka på och ta samtalet. Varje dörr du öppnar kan bli starten på något stort - och du vet hur man får det att hända.
Som regionsäljare på Takteam är du vårt ansikte utåt i din region. Du möter villaägare, lyssnar in behov och berättar om hur våra tjänster för taktvätt och takmålning kan förlänga takets livslängd - och ge dem ett bekymmersfritt takägande.
Du jobbar självständigt, men aldrig ensam. Hos oss blir du en del av ett drivet säljteam där vi peppar, tävlar och vinner tillsammans. Du får allt stöd du behöver - från introduktion och utbildning till verktyg som hjälper dig att lyckas.
Vad du faktiskt gör om dagarna:
Möter villaägare genom dörrförsäljning (Canvas) i utvalda områden.
Skapar förtroende, väcker intresse och presenterar våra tjänster.
Arbetar tätt med teamet och bidrar till att vi tillsammans når våra mål.
Deltar i säljtävlingar och teamaktiviteter som skapar både driv och glädje.
Utvecklas genom kontinuerlig coachning och utbildning.
Vi tror att du är:
En social lagspelare som gillar att ta initiativ och älskar känslan av att nå ett mål.
Orädd inför nya möten och duktig på att få människor att känna förtroende.
Driven, positiv och professionell - oavsett om du möter kunden vid dörren eller i ett samtal.
Tidigare erfarenhet av försäljning eller dörrknackning är ett plus - men inte ett krav. Du får med dig allt du behöver för att bli riktigt bra. Det viktiga är att du vill. Och vågar ta för dig!
Du behöver:
Erfarenhet av kundkontakt, service eller liknande.
B-körkort.
Flytande svenska i tal och skrift.
Extra meriterande om du har erfarenhet av Canvas, försäljning inom bygg eller gillar att jobba i CRM.
Det här får du hos oss:
Attraktiv lönemodell med fast grundlön och provision utan tak.
Förmånsbil, surfplatta och telefon - efter överenskommelse.
Ett tydligt definierat säljområde med stor potential.
En stark gemenskap och säljkultur där vi firar framgångar ihop.
Kontinuerlig utbildning och stöd från ett erfaret team.
Möjlighet att växa i takt med att Takteam växer - vi står inför vår nästa expansionsfas.

Publiceringsdatum: 2026-01-14
Takteam är en av Sveriges största aktörer inom taktvätt och takmålning. Med över 25 000 nöjda kunder, 20 års erfarenhet och en arbetsprocess som ger resultat - är vi det självklara valet för villaägare som vill ta hand om sitt tak på rätt sätt. Nu växer vi - och du kan bli en viktig del av den resan.
Plats: Din regionOmfattning: HeltidTillträde: OmgåendeAnställningsform: 6 månaders provanställning med goda chanser till tillsvidare.
Är du redo att ta nästa steg?
Sök redan idag och bli en del av ett Takteam där vi gör mer än att sälja - vi hjälper människor att ta hand om sina hem.
Sista dag att ansöka är 2026-07-13
Detta är ett heltidsjobb.
Takteam i Sverige AB
(org.nr 559001-1127), https://karriar.takteam.se
Lyftkransvägen (visa karta
)
142 50 SKOGÅS Arbetsplats
Takteam Kontakt
Tobias Cederlund tobias@takteam.se 0729964111 Jobbnummer
9684834