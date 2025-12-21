Campingvärd / Städ, KustCamp Gamleby
Campingvärd - Städare
Vill du ha ett omväxlande sommarjobb i fantastisk miljö? Vi söker dig som vill bli en del av vårt härliga team på KustCamp Gamleby - en fyrstjärnig familjecamping vid havet. Här är vi stolta över att hålla hög standard och skapa en trivsam miljö för våra gäster.Publiceringsdatum2025-12-21Om tjänsten
Som städare hos oss är du en viktig del av gästernas upplevelse. Du ansvarar för att våra stugor, servicehus och allmänna lokaler är rena och välkomnande. Arbetet innebär att du förflyttar dig mellan olika områden på campingen och ibland även Gamleby Hotell. Vissa tjänster kombineras med arbete i vår kiosk, vilket gör jobbet extra varierande.
Exempel på arbetsuppgifter:
Städning av servicehus, stugor, hotellrum och gemensamma utrymmen
Besvara gästernas frågor ute på området
Tvätta och hålla ordning på städmaterial
Vid behov städning på Gamleby Hotell
Kioskarbete (på vissa tjänster)Profil
Vi söker dig som är:
Noggrann, ansvarsfull och trivs med ordning och reda
Serviceinriktad och tycker om att möta människor
En glädjespridare som bidrar till ett positivt arbetsklimat
Flexibel och klarar av att arbeta i ett högt tempo
Det är viktigt att du är påläst om området, eftersom även städpersonalen får många frågor om campingens utbud och aktiviteter.
Vi erbjuder:
Ett roligt och omväxlande arbete i fantastisk miljö
Ett härligt team som stöttar varandra
Personalboende vid behov (ange i ansökan)
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan annonsens slutdatum.
Välkommen att bli en del av vårt team - tillsammans skapar vi sommarens bästa upplevelser! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jobb@campa.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tjust Fritid AB
(org.nr 556352-3157) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
KustCamp Gamleby Jobbnummer
9658294