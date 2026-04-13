Campingvärd / Reception, butik

Tjust Fritid AB / Receptionistjobb / Valdemarsvik
2026-04-13


Visa alla receptionistjobb i Valdemarsvik, Åtvidaberg, Söderköping, Norrköping, Västervik eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Tjust Fritid AB i Valdemarsvik, Västervik eller i hela Sverige

Vill du ha ett roligt och omväxlande sommarjobb i fantastisk miljö? Vi söker dig som vill bli en del av vårt härliga team på KustCamp Ekön - en fyrstjärnig campingpärla i Gryts underbara skärgård. Här lägger vi stor vikt vid laganda, glädje och att ge våra gäster bästa möjliga service.

Publiceringsdatum
2026-04-13

Om tjänsten
Som campingvärd / Reception, butik är du vårt ansikte utåt. Du möter gästerna, hjälper dem med in- och utcheckning, tar emot bokningar och svarar på frågor om campingen och området. Arbetet är varierande och kräver både servicekänsla och struktur.
Exempel på arbetsuppgifter:
In- och utcheckning av gäster
Ta emot bokningar via telefon och på plats samt via mail
Butiksförsäljning
Hjälpa gäster med frågor och behov

Profil
Vi söker dig som är:
Serviceinriktad och tycker om att möta människor
Ansvarsfull, ordningsam och har god planeringsförmåga
En glädjespridare som bidrar till en positiv arbetsmiljö
Flexibel och van att arbeta i högt tempo

Vi erbjuder:
Ett spännande och omväxlande arbete i fantastisk miljö
Ett härligt team som stöttar varandra
Personalboende vid behov (begränsad tillgång - ange i ansökan)

Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan annonsens slutdatum.
Välkommen att bli en del av vårt team - tillsammans skapar vi sommarens bästa upplevelser!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
E-post: jobb@campa.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Reception Butik KustCamp Ekön".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Tjust Fritid AB (org.nr 556352-3157), http://www.campa.se
Ekövägen 1 (visa karta)
615 95  VALDEMARSVIK

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
KustCamp Ekön

Jobbnummer
9849404

Prenumerera på jobb från Tjust Fritid AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Tjust Fritid AB: