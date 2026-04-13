Campingvärd / Reception, butik
Tjust Fritid AB / Receptionistjobb / Valdemarsvik Visa alla receptionistjobb i Valdemarsvik
2026-04-13
, Åtvidaberg
, Söderköping
, Norrköping
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tjust Fritid AB i Valdemarsvik
, Västervik
eller i hela Sverige
Vill du ha ett roligt och omväxlande sommarjobb i fantastisk miljö? Vi söker dig som vill bli en del av vårt härliga team på KustCamp Ekön - en fyrstjärnig campingpärla i Gryts underbara skärgård. Här lägger vi stor vikt vid laganda, glädje och att ge våra gäster bästa möjliga service.Publiceringsdatum2026-04-13Om tjänsten
Som campingvärd / Reception, butik är du vårt ansikte utåt. Du möter gästerna, hjälper dem med in- och utcheckning, tar emot bokningar och svarar på frågor om campingen och området. Arbetet är varierande och kräver både servicekänsla och struktur.
Exempel på arbetsuppgifter:
In- och utcheckning av gäster
Ta emot bokningar via telefon och på plats samt via mail
Butiksförsäljning
Hjälpa gäster med frågor och behovProfil
Vi söker dig som är:
Serviceinriktad och tycker om att möta människor
Ansvarsfull, ordningsam och har god planeringsförmåga
En glädjespridare som bidrar till en positiv arbetsmiljö
Flexibel och van att arbeta i högt tempo
Vi erbjuder:
Ett spännande och omväxlande arbete i fantastisk miljö
Ett härligt team som stöttar varandra
Personalboende vid behov (begränsad tillgång - ange i ansökan)
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan annonsens slutdatum.
Välkommen att bli en del av vårt team - tillsammans skapar vi sommarens bästa upplevelser! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
E-post: jobb@campa.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Reception Butik KustCamp Ekön". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tjust Fritid AB
(org.nr 556352-3157), http://www.campa.se
Ekövägen 1 (visa karta
)
615 95 VALDEMARSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
KustCamp Ekön Jobbnummer
9849404