Campingpersonal till Sollefteå Camping
Sollefteå kommun / Receptionistjobb / Sollefteå Visa alla receptionistjobb i Sollefteå
2026-02-11
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sollefteå kommun i Sollefteå
Vill du göra skillnad - på riktigt? Hos oss i Sollefteå kommun bidrar du varje dag till att samhället fungerar, växer och utvecklas. Vi är nära 2000 kollegor som tillsammans skapar trygghet, service och framtidstro för kommuninvånarna.
Här får du mer än bara ett jobb: du blir en del av ett lag som präglas av mod, nytänkande och stolthet. Vi erbjuder goda möjligheter att utvecklas och påverka - och en arbetsmiljö som gör det lätt att hitta balansen mellan karriär och fritid. Som extra bonus får du tillgång till friskvårdsbidrag, fri längdskidåkning på Hallstaberget, gratis bad på flera av våra anläggningar och mycket mer.
Och kanske det bästa av allt: du får arbeta i en kommun där storslagen natur möter småstadens charm, där gemenskapen är stark och framtidstron tydlig.
Välkommen till Sollefteå - här gör vi skillnad, tillsammans.Publiceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter på Sollefteå camping kommer att bestå av receptionsarbete, lokalvård och anläggningsskötsel, men framför allt att ge god service till våra gäster.Kvalifikationer
Som medarbetare hos oss är det av stor vikt att du är serviceinriktad och att du alltid strävar efter att ge våra gäster den bästa helhetsupplevelsen. Vi söker dig som är positiv, ansvarstagande och stresstålig. Du uppskattar ett gott samarbete och värderar goda relationer till dina kollegor högt. Du har god struktur i ditt arbete, ordning och reda runt om dig.
Det är meriterande om du har arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare, och/eller inom annat yrke inom servicebranschen.
ÖVRIGT
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
Observera att vi endast tar emot ansökningar via Offentliga jobb.
Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, registrerar du dig på länken www.offentligajobb.se
och skriver in dina uppgifter där. Du bör vara noggrann när du fyller i dina uppgifter, eftersom dina uppgifter ligger till grund för hanteringen.
När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mail.
Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305577". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sollefteå kommun
(org.nr 212000-2437) Kontakt
Campingföreståndare
Lars Edlund 070-301 43 18 Jobbnummer
9736417