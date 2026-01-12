Campingmedarbetare till First Camp - Björkäng
2026-01-12
Är du flexibel, prestigelös och gillar att hjälpa till där det behövs som mest?Som Campingmedarbetare på First Camp arbetar du brett över destinationen, stöttar där behovet är som störst och bidrar med både praktisk hjälp och positiv energi till gäster och kollegor.
Vilka är First Camp?
Vårt mål är klart - att bli världens ledande campingkedja. För att nå dit är våra campingmedarbetare avgörande. Medarbetarna med förmåga och vilja att bidra och hugga i där det behövs är oerhört viktiga spelare för övriga kollegor och inte minst våra gäster och deras upplevelse av sin semester hos oss!
Vad innebär rollen?
Som Campingmedarbetare blir du ansiktet utåt för First Camp och kommer att ha en varierande och omväxlande vardag. Din roll är mångsidig - du hanterar allt från in- och utcheckning av gäster i receptionen till enklare vaktmästeriuppgifter och lokalvård. Flexibilitet och en hjälpsam inställning är avgörande i denna roll, då du kommer att stötta upp där behovet är som störst. Hos oss är alla på destinationen redo att bidra där det behövs, och du blir en central del av detta gemensamma arbete för att skapa en härlig miljö för både gäster och kollegor.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har erfarenhet av serviceyrken och kundbemötande. Har du dessutom en utbildning inom något relevant område är det ett plus, men viktigast är din inställning och förmåga att ta eget ansvar. Vi söker en flexibel problemlösare som är noggrann och strukturerad i sitt arbete. Som Campingmedarbetare trivs du i ett högt tempo och ser glädje i att bjuda på dig själv. Du har en positiv inställning och trivs i en miljö där ingen dag är den andra lik.
Vi ser också att du kan kommunicera väl på svenska eller engelska för att hantera instruktioner och möta våra gäster på ett trevligt och professionellt sätt
Vad erbjuder vi?
På First Camp har många börjat i din position och sedan klättrat inom företaget. Du kommer att få möjlighet att utvecklas, lära dig nya saker och träffa människor från hela världen. Våra gemensamma värderingar styr våra dagliga handlingar:
Våra gemensamma värderingar styr våra dagliga handlingar:
We Care - Vi jobbar tillsammans med omtanke om gästen, medarbetaren och planeten. Vi skapar en öppen och stöttande miljö där vi utmanar varandra, lär oss av misstag och firar framgångar.
We Have Fun - Genom att vara oss själva och ha roligt ihop skapar vi en välkomnande stämning för alla vi möter. Tillsammans skapar vi fina minnen för våra team, kollegor och gäster.
We Simplify - Framåtanda, tillsammans med viljan att lära, gör att vi ständigt förbättrar och utvecklar hur vi arbetar. Vi gör det enkelt för varandra - det ska vara lätt att göra rätt för både kollegor och våra gäster.
We Deliver Results - Vi fokuserar i allt vi gör på att skapa resultat för våra gäster, kollegor och hela företaget. Målen är högt satta och vi lyckas bäst när vi använder både hjärta och hjärna.
Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och omtänksamma kollegor som delar med sig av visdom och skratt. Tillsammans vill vi fortsätta vår framgångssaga och växa med fler stjärnor som vill vara med och bygga vår framtid.
Vi söker medarbetare till sommarsäsongen med varierande omfattning (20-40 h/vecka). Arbetstiderna kan inkludera tidiga morgnar, kvällar och helger i enlighet med hotell- och restaurangfackets kollektivavtal.
Vi genomför urval och intervjuer löpande, så ansök redan idag.
Vi arbetar kompetensbaserat i våra rekryteringar och fokuserar på att hitta den person som bäst matchar tjänstens kravprofil.För slutkandidater i processen kan utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Som ett första steg i vår urvalsprocess kommer du få genomföra ett kortare rekryteringstest som hjälper oss att säkerställa en rättvis och träffsäker matchning.
Detta kan vara början på något fantastiskt. Vi ser fram emot din ansökan!
