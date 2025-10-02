Campaign Merchandiser Store
2025-10-02
Som Campaign Merchandiser på Jula har du en betydelsefull roll som bidrar till kundupplevelsen i våra varuhus. Du ansvarar för att på ett kommunikativt sätt informera om exponeringar samt skyltar/skyltplacering i syfte att stötta våra kampanjer, säsonger och lanseringar av nytt sortiment i alla våra varuhus.
Vad innebär rollen som Campaign Merchandiser?
Du arbetar med att sätta ihop guider och instruktioner med skisser och text som skall säkerställa omhändertagandet av kampanjer, säsonger, lanseringar och andra lokala satsningar i våra varuhus. Sortimentsinformation och behov av kommunikation får du genom nära samarbete med olika funktioner inom företaget. Instruktionerna skall vara enkla att applicera och följa för våra varuhus, för bästa kundupplevelse. Du skapar guiderna i In Design eller Power Point inför kommande aktiviteter/säsonger som följer marknadskalendern över året.
Är detta du?
Kan du med lätthet uttrycka dig på ett kommunikativt sätt i ord och bild? Är du strukturerad och trivs med att jobba i ett högt tempo där mycket händer samtidigt? Ser du dig som prestigelös, engagerad och nyfiken samt har förmågan att omsätta säljande idéer till hållbara och skalbara lösningar för våra varuhus?
Då kan du vara den vi letar efter!
Vad finns i ditt CV?
Utbildning inom försäljning och/eller marknadskommunikation samt praktisk erfarenhet från butiksarbete som har givit dig förståelse för köpbeteende, hantering av yta och mekanisk försäljning. Du har mycket goda kunskaper av In Design och hela Office-paketet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av kedjedrift. Du kan uttrycka dig obehindrat på engelska, både i tal och skrift.
Vad erbjuder vi?
Att vara Campaign Merchandiser på Jula innebär att du är en del av en ostoppbar resa där dina idéer och handlingar verkligen gör skillnad. Här kan du påverka hur våra kampanjer tar plats i varuhusen och direkt bidra till kundupplevelsen. Du blir en del av ett internationellt företag med stark lagkänsla och en dynamisk arbetsmiljö.
Är du redo att ta nästa steg tillsammans med oss? Skicka in din ansökan idag!
Information
Tjänsten är ett föräldravikariat under ca 1 år på heltid. Huvudplacering är på Julas huvudkontor i Skara men viss del av arbetet kan ske på annan plats. Jula har kollektivavtal med Unionen. Start enligt överenskommelse.
Vi kommer löpande att intervjua under processens gång och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdag.Sista ansökningsdag är 21 oktober. Vid frågor om tjänsten, kontakta Monica Hjalmarsson, Monica.Hjalmarsson@jula.se
. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jula AB
(org.nr 556250-6252), https://www.jula.se/ Jobbnummer
9538279