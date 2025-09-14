Cafévärd
2025-09-14
Med verksamhet i nästan 40 länder, över hela världen, är vårt syfte att vara den bästa delen av resan. Oavsett om våra kunder flyger utomlands på semester, åker på affärsresa eller pendlar till jobbet med tåg, strävar vi efter att erbjuda dem mat- och dryckesupplevelser som uppfyller deras många olika smaker och behov.
Vi erbjuder
Vårt engagemang för lärande och utveckling säkerställer våra medarbetares framgång. Vi strävar efter att tillhandahålla ett brett utbud av möjligheter som ökar våra medarbetares kompetens idag och hjälper dem att uppfylla sin potential imorgon. Oavsett var du börjar hos oss får du de verktyg du behöver för att utvecklas. Omgiven av likasinnade kollegor och vägledd av branschexperter är det din karriär, din resa inom SSP.
Cafébiträde sökes till Landvetter Flygplats
Vi söker personal med passion för service och genuint intresse för att skapa fantastiska gästupplevelser till vårat café, Cornelius Coffée på Landvetter Flygplats.
Vi är ett glatt engagerat team som tillsammans skapar fantastiska gästupplevelser i en fartfylld miljö. Våra enheter har öppet från tidig morgon till sen kväll och tempot är tidvis högt.
Då arbetstiderna varierar från ca 03:30 till 00:00 så kräver vi att du som söker har körkort och tillgång till bil.
Eftersom temot varierar behöver du kunna hantera stress med ett glatt humör och sätta gästen i fokus. Du behöver vara engagerad, hjälpsam och positiv. Då vi jobbar som ett team krävs det att du har lätt för samarbete med kollegor, chefer samt övrig personal på flygplatsen. Eftersom vi befinner oss på en flygplats behöver du kunna kommunicera på både svenska och engelska.
Mångfald och inkludering är en prioriterad fråga för SSP. Vi är en jämställd arbetsgivare som strävar efter att engagera alla våra medarbetare så att de känner sig värdefulla och motiverade; vi förespråkar mångfald, främjar integration och värnar om jämställdhet. Vi respekterar och skyddar mänskliga rättigheter och förhindrar diskriminering. Vi påverkar våra samhällen på ett positivt sätt. Vi uppmuntrar och välkomnar ansökningar från en mångfald av kandidater oavsett bakgrund, kön, etnicitet, religiös övertygelse, funktionshinder, sexuell identitet och läggning.
Att arbeta för SSP på Landvetter flygplats
Att arbeta på ett skyddsobjekt som Landvetter flygplats är, så ställs vissa krav:
• Du ska redovisa vad du gjort de senaste fem åren. Detta ska styrkas i form av intyg eller betyg.
• Godkänd säkerhetsprövning samt registerkontroll.
• Uppvisa pass som styrker ditt medborgarskap. Om ej svenskt medborgarskap ska arbetstillstånd uppvisas.
Vad vi erbjuder:
• Trygga anställningvillkor med tjänstepension och försäkringar genom våra kollektivavtal med HRF samt Unionen
• 40% personalrabatt och subventionerad lunch
• Utmanande säljtävlingar med fina priser
• Friskvårdsbidrag
Startdatum: efter överenskommelse
Arbetstider: skifttjänstgöring vilket innebär dagar, kvällar samt helger. OB-tillägg efter gällande kollektivavtal.
Med tanke på arbetstiderna så är ett krav körkort och tillgång till bil.
Omfattning: deltidsanställning och timanställning
Vänta inte med att skicka din ansökan! Intervjuer sker löpande. jessica.wackerberg@ssp.se Ersättning
OB-ersättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "19765-43650983". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Scandinavian Service Partner AB
(org.nr 556006-3637) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
SSP Cornelius Coffée Landvetter Flygplats Kontakt
Jessica Wackerberg 0723725223 Jobbnummer
9507472