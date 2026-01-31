Cafépersonal
2026-01-31
En sommar till sjöss med Kust Event
Kust Event är ett rederi som arbetar i Kosterhavets Marina Nationalpark. Vi erbjuder guidade turer genom nationalparken samt historiskt inriktade turer. Många av våra turer kombineras med mat, dryck och underhållning för en komplett upplevelse.
Vi söker dig som brinner för att ge gästerna en upplevelse utöver det vanliga! Du är inte rädd för nya utmaningar, älskar att vara på sjön i alla väder, och har en naturlig talang för service och gästbemötande.
Du behöver ha ett giltigt läkarintyg för sjöfolk.
Gäller sommarsäsongen 2026 22 juni - 14 augusti Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: jobb@kustevent.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kust Event Strömstad AB
(org.nr 556829-7229), https://www.kustevent.com/sv/
Norra Hamnen
452 30 STRÖMSTAD
M/F Kosterö
