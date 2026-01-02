Cafémedarbetare
Henrys Bageri grundades 1965 i Lidköping. Verksamheten har utökas under åren med café och conditori. Hösten 2012 flyttade företaget till helt nya lokaler i Lidköping. Bageriet har haft som tradition att alltid använda de bästa råvarorna och jobbar så än idag. Henrys bageri har ett högklassigt sortiment av stenugnsbakat bröd, kaffebröd, tårtor, bakelser och mycket annat gott från sitt eget bageri Lidköping.
I april 2016 öppnade Henrys bageri en caféservering i helt nyrenoverade lokaler vid Hertig Johans torg i Skövde. Caféserveringen har blivit populär.
Vi vill förstärka vårt team med en:
Cafémedarbetare
Vi söker dig som har erfarenhet och trivs att jobba med hög servicekänsla. Du sätter alltid kunderna i första hand och har lätt för att samarbeta med kollegor samt gillar att hålla rent och snyggt omkring dig.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och där vi vill ha lagspelare som tar fullt ansvar för kvalitet, service och resultat.
Passar denna beskrivning in på dig så är du välkommen att söka tjänsten.
Anställningsform: Tillsvidare, sysselsättningsgrad 80 %
Möjlighet finns till förlängd anställning. Anställningen är hos Henrys bageri. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: johan@dinpersonalavdelning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Din Personalavdelning i Väst AB
(org.nr 556980-7877), http://henrysbageri.se
Hertig Johans Torg 1, (visa karta
)
541 30 SKÖVDE Arbetsplats
Henrys bageri Kontakt
HR-konsult
Johan Norrbin johan@dinpersonalavdelning.se 072-2134161 Jobbnummer
