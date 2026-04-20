Cafébiträde- Tegnérs Bageri Tullinge 75%
Tegnérs Bageri Tullinge AB / Servitörsjobb / Botkyrka Visa alla servitörsjobb i Botkyrka
2026-04-20
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tegnérs Bageri Tullinge AB i Botkyrka
Tegnérs Bageri är ett hantverksbageri med café där mötet med gästen är minst lika viktigt som det vi serverar. Varje dag erbjuder vi nybakat bröd, bakverk, smörgåsar, enklare luncher och kaffe - och vi strävar alltid efter att gästerna ska känna sig sedda, välkomna och nöjda när de lämnar oss.
Nu söker vi ett cafébiträde på 75 % till vårt café. Det här är en roll för dig som genuint gillar service, trivs med att möta människor och tycker om att ge det lilla extra - även när tempot är högt.
Om rollen
Du har en central roll i caféet och är ofta den första kontakten gästen har med oss. Därför är servicekänsla, närvaro och ett trevligt bemötande viktigare än något annat. Samtidigt är jobbet praktiskt och varierat - du jobbar nära kollegor, håller ordning i serveringen och ser till att caféet fungerar smidigt under hela dagen. Hos oss hjälps vi åt och sätter alltid gästen i första hand.Publiceringsdatum2026-04-20Dina arbetsuppgifter
Ge gäster ett varmt, personligt och professionellt bemötande
Arbeta i kassan och med servering, alltid med fokus på service
Göra kaffe och espresso med kvalitet och stolthet
Hålla café, servering och disk rena, snygga och inbjudande
Fylla på och fronta produkter så att montern alltid ser lockande ut
Hjälpa till med enklare förberedelser i kallskänk
Följa rutiner för hygien, säkerhet och livsmedelshantering
Bidra till ett gott samarbete och en positiv stämning i teamet
Arbetstider
Tjänst på cirka 75 %
Rullande schema med både öppnings- och stängningspass, främst stängning
(ca 11:00-19:30)
Helgarbete förekommer
Vi söker dig som
Älskar service och tycker om att möta människor varje dag
Alltid sätter gästen i fokus och vill skapa en bra upplevelse
Har erfarenhet från café, restaurang eller annat serviceyrke
Är trygg i kassa och vid espressomaskin
Har en positiv inställning och bidrar till bra stämning på jobbet
Tar ansvar, jobbar noggrant och klarar ett högt tempo
Ser vad som behöver göras och hjälper till där det behövs
Pratar svenska och engelska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tegnérs Bageri Tullinge AB
(org.nr 556767-9187)
Nyängsvägen 3 (visa karta
)
146 30 TULLINGE Arbetsplats
Tegnérs Bageri Jobbnummer
9865590