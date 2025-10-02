Cafébiträde sökes till Ester Mosessons gymnasium
2025-10-02
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.Publiceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
Ester Mosessons gymnasium erbjuder Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Introduktionsprogrammet (för RL och HT).
På skolan finns en butik och ett café, Esters Salutorg, där det som produceras på skolan säljs. Denna butik och café drivs främst av våra elever. Våra elever har varierad skolerfarenhet bakom sig, men det som förenar dem är att de har siktet inställt på ett arbete inom besöksnäringen. Skolan har ett väl utvecklat samarbete med branschen och det arbetsförlagda lärandet är en viktig del i utbildningen.
Vi söker ett cafébiträde till skolans Salutorg. Dina arbetsuppgifter är att, tillsammans med eleverna, sälja våra varor till kunder över disk, samt att, tillsammans med produktionsledaren, planera försäljning, produktion, interna och externa beställningar, fakturahantering samt skylta i butiken. Du kommer beställa varor via Matilda som är skolans interna inköpssystem.
Andra viktiga arbetsuppgifter inkluderar att starta upp dagen med att städa caféet, köket, kylarna och produktionsytorna. En stor del av morgonrutinen består också av att förbereda smörgåsar, lunchlådor samt fylla upp kylmontrar. att ordna med förtäring till avtackningar, personalmöten, utflykter m m.
Du ansvarar även för att genomföra egenkontroller enligt HACCP.
Eftersom du dagligen träffar och handleder elever i deras kurser får du en god introduktion via Skolverkets handledarutbildning.
Du är en del av skolans produktionsteam och leds av produktionsledaren. När eleverna har lov utför vi tillsammans andra arbetsuppgifter kopplade till verksamhetens behov.
På skolan arrangerar vi olika typer av evenemang som tävlingar, mässor och Öppet hus ett par gånger om året och då kommer du vara behjälplig med detta. Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, ansvarstagande och har ett brinnande engagemang för service. Du trivs i skolmiljö och tycker om att arbeta tillsammans med både ungdomar och vuxna.
För att lyckas i rollen krävs att du har tidigare erfarenhet som cafébiträde eller inom kallskänk och vana vid kassahantering samt har branschvana inom restaurangverksamhet. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet, särskilt i mötet med elever, och ser god samarbetsförmåga som en självklarhet. Du behärskar svenska språket väl i både tal och skrift.
Du är flexibel och samarbetar nära både produktionsledare och lärare för att driva och utveckla skolans produktion framåt. I det dagliga arbetet är du en viktig del i undervisningen och stöttar eleverna i deras lärande. Du tycker om att arbeta i en fartfylld cafémiljö, gillar att sälja och ser värdet i gott samarbete.
Du har ett genuint intresse för mat, livsmedel och ungdomars utveckling. Du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer Du ser möjligheter snarare än hinder och kan behålla lugnet även i stressade eller utmanande situationer. Du vågar hantera konflikter, är saklig i din bedömning och kan fatta snabba, välgrundade beslut under tidspress.
Vid förändrade förutsättningar är du snabb på att anpassa både ditt förhållningssätt och arbetssätt exempelvis genom att ta ansvar för en elevgrupp om en lärare är frånvarande. Du ser förändringar som en möjlighet till utveckling.
Du drivs av att bidra till andras lärande och skapar goda förutsättningar för det att ske. Du har förmåga att anpassa din kommunikation till olika mottagare och sammanhang, samt uppmuntrar till delaktighet, dialog och engagemang.
ÖVRIGT
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan. Ersättning
