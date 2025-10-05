Cafébiträde LovaLisas Strömstad
Caferiet AB / Butikssäljarjobb / Strömstad Visa alla butikssäljarjobb i Strömstad
2025-10-05
Lovalisas café är ett familjeföretag som finns på Strömstad shoppingcenter. Vi erbjuder det bästa kaffet och den godaste fikan i en öppen och trevlig miljö.
Du skall vara glad, positiv och entiusmerande och gärna ett intresse för bakning då vi bakar det mesta från grunden. Du skall vara serviceintriktad, stresstålig och ta egna initiativ, att kunna ta ansvar är ett krav.
Du har gärna utbildning och/eller erfaranhet från cafe eller resturangarbeten , men det är inget krav då vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
anställningen är 50%
Är du den vi söker så är du välkommen med din ansökan! För mer information ta kontakt med Sanna Hansson på telefon 0736936690 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04
E-post: lovalisas@caferiet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tillsvidareanställning". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Caferiet AB
(org.nr 559255-7077)
Oslovägen 50 (visa karta
)
452 38 STRÖMSTAD Jobbnummer
9540850