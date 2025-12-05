Cafébiträde(80%)- Tegnérs Bageri Ekerö
Tegnérs Bageri Ekerö AB / Servitörsjobb / Ekerö Visa alla servitörsjobb i Ekerö
2025-12-05
, Botkyrka
, Salem
, Södertälje
, Huddinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tegnérs Bageri Ekerö AB i Ekerö
Cafébiträde - 80% Tegnérs Bageri Ekerö
Tegnérs Bageri är ett hantverksbageri med café, där vi varje dag erbjuder nybakat bröd, bakverk, smörgåsar, lättare luncher och kaffe av hög kvalitet. I serveringen arbetar vi med tydliga rutiner och ett fokus på att gästerna alltid ska mötas av en välkomnande och trevlig upplevelse.
Vi söker nu ett cafébiträde på cirka 80 procent till vår enhet i Ekerö. Här får du en roll där din erfarenhet, inställning och ansvarskänsla gör stor skillnad i den dagliga driften och i hur vi möter våra gäster.
Om rollen
Tjänsten är varierad och praktisk, med uppgifter som sträcker sig över hela caféets vardag. Du arbetar nära både gäster och kollegor och bidrar till att skapa en ren, organiserad och trivsam miljö. God kommunikation och samarbetsförmåga är viktigt, liksom förmågan att hålla ordning och prioritera i ett tempo som växlar över dagen.Publiceringsdatum2025-12-05Dina arbetsuppgifter
• Bemöta gäster på ett trevligt och välkomnade sätt
• Arbeta i kassan och hantera enklare servering
• Göra kaffe och espresso med god kvalitet
• Hålla rent och organiserat i servering, café och disk
• Fylla på och fronta produkter i montern
• Hjälpa till med enklare förberedelser i kallskänk
• Följa rutiner för hygien, säkerhet och livsmedelshantering
• Bidra till ett bra samarbete och en stabil arbetsdag i teamet
Arbetstider
• Tjänst på cirka 80 procent
• Rullande schema med både öppnings- och stängningspass
• Helgarbete varannan helg
Vi söker dig som
• Har tidigare erfarenhet från café, restaurang eller liknande servicearbete
• Är trygg i kassa- och espressomaskin
• Har ett positivt förhållningssätt och bidrar till en bra stämning på arbetsplatsen
• Tar ansvar och arbetar noggrant även i högre tempo
• Ser vad som behöver göras och hjälper till där det behövs
• Har god svenska och engelska
• Kan ta dig till arbetet tidiga morgnar vid behov (kollektivtrafiken är begränsad)
Hos oss
Du blir en del av ett team som värdesätter ordning, kvalitet och ett trevligt bemötande. Vi arbetar nära varandra och skapar tillsammans en miljö där både gäster och medarbetare trivs. Rollen passar dig som gillar praktiskt arbete, tydliga rutiner och att bidra till en stabil och välfungerande servering(bussförbindelserna är begränsade). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tegnérs Bageri Ekerö AB
(org.nr 559267-5671)
Bryggavägen 143 (visa karta
)
178 51 EKERÖ Arbetsplats
Tegnérs Bageri Ekerö Jobbnummer
9629957