Cafébiträde
Elwing & Co. I Stockholm Aktiebolag / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-07-30
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Vi söker dig (helst med arbetslivserfarenhet från café/restaurang) som vill jobba i vårt proffsiga, unga team på Berwaldhallen i Stockholm. Du är serviceinriktad, noggrann, strukturerad, positiv och vill utvecklas. Du tycker om att jobba i högt tempo och ger personlig service i ditt möte med gästen.
Våra serveringar öppnar två timmar före konsertstart och vi har också servering när det är paus. Berwaldhallen genomför cirka 130 konsertarrangemang per år under höst, vinter och vår (sommarstängt). Vi har även gruppbokningar och eventbokningar som kan ske separat eller i samband med konserterna.
Arbetet är oregelbundet och förlagt till eftermiddagar/kvällar/helger. Höstsäsongen börjar den 21:e Augusti. Vi söker särskilt dig som kan jobba på helgerna, men även dig som kan jobba vardagar/vardagskvällar. Du väljer själv vilka pass du vill jobba/ansöka om, en eller flera dagar per vecka vilket gör det perfekt att kombinera med t.ex. studier. Vill du jobba mera och är driven så finns möjligheten att utvecklas till skiftledare. Vi kan också erbjuda en lösning med garanterade timmar och rullande schema om så önskas.
Intervjuer kommer att ske löpande med start den 3:e Augusti då vi är tillbaka efter lite sommarledighet.
Läs mer om konserterna på https://www.berwaldhallen.se/
och https://www.cafeberwald.se/
Elwing & Co. Catering är ett familjeföretag etablerat 1991. Vi har ett väl etablerat varumärke och jobbar med mat, råvaror och service av hög kvalitet. Våra uppdrag innefattar catering och evenemang framför allt till företag. Vårt huvudkontor finns på Anderstorpsvägen 20 i Solna, endast ett par minuters gångväg från Huvudsta Centrums tunnelbana. Vi driver sedan januari 2014 också Bar & Café Berwald på Berwaldhallen i Stockholm.
Elwing & Co. Catering är medlemmar i Visita och tillämpar individuell lönesättning.
Ansökan endast via mail, skicka CV och personligt brev. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29
Endast e-postansökan, CV och personligt brev
E-post: ansokanberwald@elwingcatering.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Cafébiträde 2026". Arbetsgivare Elwing & Co. I Stockholm Aktiebolag
(org.nr 556425-4745), https://www.cafeberwald.se/
Dag Hammarskjölds Väg 3 (visa karta
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115 27 STOCKHOLM Arbetsplats
Bar & Café Berwald Jobbnummer
10015589