Cafébiträde
Ronneby kommun, Teknik, Fritid- och Kulturförvaltningen / Butikssäljarjobb / Ronneby Visa alla butikssäljarjobb i Ronneby
2025-12-09
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ronneby kommun, Teknik, Fritid- och Kulturförvaltningen i Ronneby
Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://bit.ly/ArbetapåRonnebykommunPubliceringsdatum2025-12-09Arbetsuppgifter
Din placering blir i caféet på stadshuset i Ronneby.
Här ingår du i ett team om fyra kollegor, varav en är arbetshandledare och har ett övergripande verksamhets- och handledningsansvar för gruppen.
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för service samt har kunskap om livsmedelshygien och erfarenhet av caféverksamhet. I arbetsuppgifterna ingår att bereda frukostbuffé och enklare lunchalternativ samt att bereda fikabeställningar. Du utför även beställningar mot leverantör samt daglig disk och städning. Du förväntas organisera och förbättra arbetsmetoder tillsammans med dina kollegor.
Du kommer vara med och utveckla verksamheten, se till att uppsatta mål uppnås och riktlinjer följs samt bidra till och arbeta för en god arbetsmiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som har någon form av köksutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du har goda kunskaper inom egenkontroll samt livsmedelshygien. Arbetet kräver goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift samt god datorvana.
Vi ser gärna att du har tidigare yrkeserfarenhet som cafébiträde. Har du erfarenhet från offentlig sektor är det meriterande.
Vi söker dig som är en trygg och självständig person och som har förmågan att stödja dina kollegor i det vardagliga arbetet. Du har initiativförmåga samt kan planera och strukturera arbetet efter behov.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Tillsättning sker om erforderliga beslut fattas.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen.
En ansökan till Ronneby kommun är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294349-2025-79". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby kommun
(org.nr 212000-0837) Arbetsplats
Ronneby kommun, Teknik, Fritid- och Kulturförvaltningen Kontakt
Kostchef
Elena Johansson elena.johansson@ronneby.se 0457-618890 Jobbnummer
9635630