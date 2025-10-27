Cafébiträde
2025-10-27
Serviceinriktat cafebiträde till trivsam arbetsplats
Vi letar efter en glad och serviceinriktad person som vill arbeta som cafebiträde hos en av våra kunder. Har du ett intresse för kaffe, mat och människor - och trivs i en social miljö? Då är detta jobbet för dig.
Om rollen
Som cafebiträde är du en viktig del av den dagliga driften och kundupplevelsen. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Förberedelse och servering av kaffe, dryck och enklare rätter
Kassahantering och kundservice
Disk, städ och påfyllning av varor
Att hålla caféet rent, trivsamt och välorganiserat
Tjänsten innebär fasta arbetstider enligt schema.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Är positiv, social och gillar att ge god service
Har ett öga för detaljer och tar ansvar i ditt arbete
Arbetar bra både självständigt och i team
Har erfarenhet från café, restaurang eller liknande serviceyrke (meriterande men inte ett krav)
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev. Urval sker löpande.
OBS! Skriv ansökningskoden: SMCB031 i övrig information.
