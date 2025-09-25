Café & Salladsbar
Ayline AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2025-09-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ayline AB i Stockholm
Jobbannons - Café & Salladsbar
Arbetsgivare: Milla - Kaffe, bröd & sallad
Plats: Stockholm
Anställningsform: Heltid / Timanställning
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelsePubliceringsdatum2025-09-25Om företaget
Vi är ett personligt och hemtrevligt café med egen salladsbar, där vi serverar fräscha sallader, smörgåsar, kaffe och lättare bakverk - med fokus på take away.
Hos oss möts gästerna av en varm atmosfär, hög kvalitet och ett genuint bemötande. Vår vision är att alltid erbjuda goda smaker och service som gör att varje gäst känner sig välkommen.Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare hos oss kommer du bland annat att:
• Förbereda och servera sallader, dressingar, smörgåsar, kaffe och andra drycker.
• Använda vår baristamaskin för att göra espressobaserade drycker (t.ex. cappuccino och latte)
• Ge gästerna ett professionellt, positivt och trevligt bemötande.
• Hantera kassa och betalningar.
• Hålla rent och snyggt i caféet, inklusive disk och lättare städning.
• Ta emot leveranser och fylla på varor.
Vi söker dig som
• Har minst 2 års erfarenhet från café eller restaurang.
• Pratar flytande svenska och har goda kunskaper i engelska.
• Är morgonpigg, stresstålig och trivs i ett högt tempo.
• Har god servicekänsla och ett positivt bemötande.
• Är noggrann, ansvarstagande och ordningsam.
Lön: enligt kollektivavtal.
Lönetyp: Fast månads - eller timlön.
Anställningsvillkor
Heltid (provanställning 3 till 6 månader)
Tillsvidare.Så ansöker du
Skicka din ansökan och CV till jobb.milla.kbs@gmail.com
Urval sker löpande - vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: jobb.milla.kbs@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ayline AB
(org.nr 559503-6087)
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Milla - Kaffe, Bröd & Sallad Jobbnummer
9526788