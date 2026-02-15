Café/Glassbiträde

Concept Väst AB / Kassapersonalsjobb / Stenungsund
2026-02-15


Nu öppnar vi snart vår Glasseria för säsongen 2026!
Vill du jobba som cafébiträde på vår Yogurt/Glass/Juicebarer på Stenungs Torg, Stenungssund
Du ska vara intresserad av försäljning och du ska ha hög social kompetens, helst med kunskaper från café eller liknande samt trivas med liv och rörelse såväl som varierande arbetstider. Du måste kunna tala och förstå svenska språket.
I arbetsuppgifterna ingår kundbemötande, försäljning över disk, förberedelse, disk, städ, varumottagning osv.
Upplärning får du utav oss.
Passar dig som vill arbeta på en liten enhet från april till slutet av augusti som gillar glass och Frozen Yogurt!
Vänta inte med att ansöka, vi läser ansökningar fortlöpande.
Vi är ett nytänkande konceptföretag som bygger och driver Yogurt/Glass/Juicebarer i säsong på attraktiva platser. Vi har arbetat inom branschen sedan 1994 och var bland de första att utveckla och marknadsföra Frozen Yogurt i Sverige. 2019 lanserade vi vårt nya koncept Glasseria där vi serverar allt inom yogurt/glass/juicer i en ombyggds 40 fots container med tillhörande stor uteservering. Vi finns i Stenungsund, Borås samt i Göteborg på Lindholmen och Backaplan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Ansök med E-post
E-post: glasserian@conceptvast.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Glasserian Stenungsund".

Arbetsgivare
Concept Väst AB (org.nr 559255-8133)
Sandbergs Plats 16 (visa karta)
444 30  STENUNGSUND

Arbetsplats
Glasseria Stenungsund

Kontakt
Barjac George
glasserian@conceptvast.se
0708782222

Jobbnummer
9743153

