cafe biträde
PMG Catering AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-07-15
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Albert Café på Birger Jarlsgatan 5 söker Cafébiträde för tillredning av enklare lunchrätter och bakverk till kaffet.
Dina arbetsuppgifter kommer bl a. Bestå av att tillreda och servera kaffe, montera ihop rätter som sallader och värma soppor.
Samt lokalvård på morgonen- innan öppning.-
Café Albert lägger stor vikt vid att du som söker tjänsten brinner för service, är kreativ och ambitiös.
Café Albert utbildar dig i allt som rör kaffeservering, kassa och service. Barista utbildning ges.
Utbildning/Erfarenhet
Att behärska svenska språket är en förutsättning för att kunna lära dig arbetet. Kunna förstå och göra dig förstådd. Meriterande om du har erfarenhet från serviceyrket men inget krav då utbildning ges.
Notera att bifoga ansökan med ett fotografi.
Tillsvidare
Heltid
Fast månads- vecko- eller timlön
Cafébiträde Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-31
E-post: personalannons@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Cafébiträde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PMG Catering AB
(org.nr 556745-1306)
Birger Jarlsgatan 5 (visa karta
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111 45 STOCKHOLM Arbetsplats
Pmg Catering AB Jobbnummer
10003896