Caesars kitchen deltids personal för luncher
Telge Restauranger AB / Servitörsjobb / Södertälje Visa alla servitörsjobb i Södertälje
2025-10-26
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Telge Restauranger AB i Södertälje
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi på Restaurang Caesars söker nu en engagerad och serviceinriktad servitör/servitris till vårt team. Brinner du för att ge gästerna en förstklassig upplevelse och trivs i en restaurangmiljö med högt tempo? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av servering
Har goda kunskaper i serviceyrket
Talar flytande svenska
Är stresstålig, ansvarstagande och trivs med att arbeta i team
Vi erbjuder:
En anställning med start omgående
Deltidstjänst på lunchtider, måndag-fredag kl. 11.00-15.00
En dynamisk arbetsplats med härliga kollegor och nöjda stamgäster
Skicka in ditt CV med bild och berätta varför just du passar hos oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
E-post: Jobb@caesars.nu Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Telge Restauranger AB
(org.nr 559032-8380)
Gästgivaregatan 3 (visa karta
)
151 71 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Caesars kitchen Jobbnummer
9574593