CAD-ritare / Konstruktör
Vinbergs Mekaniska Verkstad AB / Maskiningenjörsjobb / Falkenberg Visa alla maskiningenjörsjobb i Falkenberg
2026-04-12
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
Publiceringsdatum2026-04-12Om företaget
Vinbergs Mekaniska är ett anrikt företag med lång erfarenhet inom byggnadssmide och legotillverkning. Vi arbetar med allt från mindre detaljer till större stålkonstruktioner inom industri och byggsektor.
Hos oss får du arbeta i en organisation med korta beslutsvägar, hög kompetens och ett nära samarbete mellan konstruktion, produktion och projektledning.Dina arbetsuppgifter
Vi söker en CAD-ritare/konstruktör som vill vara en viktig del i vår verksamhet. Rollen innebär att ta fram underlag för tillverkning samt att vara en länk mellan kund, konstruktion och produktion.
En stor del av arbetet är kopplat till byggbranschen där du kommer att arbeta med konstruktion och ritning av exempelvis trappor, räcken och stålstommar.
Du kommer arbeta nära både verkstad och kunder och bidra till att säkerställa effektiva och kvalitativa lösningar i våra projekt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ta fram tillverkningsritningar och konstruktionsunderlag
Modellering och detaljkonstruktion i CAD (SolidWorks eller Tekla)
Ha löpande kontakt med kunder kring tekniska lösningar
Samverka med produktion och verkstad för att säkerställa tillverkningsbarhet
Kvalifikationer
Erfarenhet av CAD-konstruktion är meriterande men inget krav
Erfarenhet av SolidWorks och/eller Tekla är ett plus
God förståelse för tillverkningsprocesser är meriterande
Förmåga att läsa och tolka ritningar och tekniska underlag
God datorvana Dina personliga egenskaper
Noggrann och strukturerad
Lösningsorienterad och praktiskt lagd
God samarbetsförmåga
Självständig och ansvarstagande
Vi erbjuder
En varierande roll i en växande verksamhet
Möjlighet att arbeta nära produktionen och se hela processen
Korta beslutsvägar och stort eget ansvar
Ett engagerat och kompetent team
Tjänsten tillsätts löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
E-post: jobb@vinbergsmek.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CAD-ritare / konstruktör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vinbergs Mekaniska Verkstad AB
(org.nr 556347-9129)
Kabelvägen 1 (visa karta
)
311 50 FALKENBERG Kontakt
VD
Johan Carlsson johan@vinbergsmek.se 0346-738704 Jobbnummer
9849097