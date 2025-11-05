CAD-ingenjör
Arronet Teknik AB utvecklar, konstruerar och tillverkar aluminiumbåtar till privatpersoner, myndigheter och företag. Personalen består av ett bra gäng på ca 55 personer som sätter kvalitet och arbetsglädje i första rummet.
Efterfrågan på våra båtar är hög.
Vi söker nu en utbildad CAD-ingenjör som ska arbeta med bl.a. CAD-ritning, modellering, analyser, även göra praktiska och fysiska tester. Du ska kunna ta konstruktions stegen från idé till produktion. Hos oss får du vara med från grunden och se hur idéer föds och så småningom bli färdiga produkter. Arbetet innefattar även specifika kundanpassningar som kräver konstruktions dokumentation och produktions beredning. Du ska kunna söka och hämta hem relevant information och fakta gällande lagar och regler.
Du som söker har en maskiningenjörsutbildning eller motsvarande och god erfarenhet av CAD-program, meriterande om du arbetat med Solid Works. Har du har en ingenjörsutbildning med inriktning fartygs teknik, marina system eller liknande är det såklart ett stort plus.
Vi ser gärna att du har ett genuint intresse för båtar, sjöliv och säkerhet.
Insatt i beredning av detaljer och plåtutskärning, praktiskt lagd, lösnings orienterad och lojal.
Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team.
Du som söker ska vara noggrann, kunna ta ansvar för ditt arbete och även ha ett stort säkerhets tänk.
För dig som eventuellt flyttar hit för att få arbete så finns nu möjlighet till bostad genom oss.
Arronet teknik AB är beläget i vackra Öregrund i Norra Roslagen. Våra lokaler är nybyggda och fräscha, belägna vid kanten av havet. Våra produkter består av marknadsledande aluminiumbåtar i segmentet som tillverkas i sin helhet i Öregrund och levereras i och utanför Sverige.
