CAD-ingenjör
Quest Consulting Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2025-08-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quest Consulting Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Åt vår kund söker vi en CAD-ingenjör
Bakgrund
Kunden har under 2024 arbetat med en förstudie för att kartlägga hur den byggda miljön på bästa sätt ska visualiseras digitalt. Visualiseringen ska vara ett verktyg för att stödja arbetsprocesser kopplade till den byggda miljön, såsom exempelvis ronderingar, serviceanmälan och planerat underhåll. Under förstudien har en av slutsatserna varit att den byggda miljön bör visualiseras i ett GIS system då majoriteten av all data kan kopplas till en geografisk position. Dessutom har ett arbete med att höja kvalitén på ritningar och modeller pågått där ett behov av en CAD-resurs har identifierats.
Uppdragsbeskrivning
Du ska genomföra revideringar i CAD-underlag (dwg). Detta innefattar framförallt markskötselritningar/modeller samt A-planmodeller. Arbetet innefattar lagerhantering, lagerkonvertering, hantering av rumsytor och markytor samt att enklare korrigeringar i ritningsunderlag. Du ska även kunna skapa samband för georeferering av dwg-underlag i lokala koordinater till Sweref 99 1800.
Syftet med uppdraget är att bidra till att höja kvalitén på kundens markskötselmodeller och A-planmodeller.
Obligatorisk krav
Mycket god kunskap i AutoCAD
Erfarenhet av att rita modeller inom mark och byggnad
Enkelt att ta till sig nya systemstöd
Erfarenhet av att georeferera, både A-planmodeller och markritningar
Självgående, effektiv, flexibel och strukturerad
Ansvarstagande och noggrann
Drivkraft, initiativförmåga och ett proaktivt förhållningssätt
Mycket god samarbetsförmåga med olika arbetsgrupper
Meriterande
Erfarenhet av FME flow/form
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Publiceringsdatum2025-08-22Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659), https://quest.se/ Jobbnummer
9470873