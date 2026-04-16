CAD Mechanical Integration Engineer
Vi söker nu en erfaren CAD Mechanical Integration Engineer till ett spännande konsultuppdrag hos vår kund inom transport- och industrisektorn. Uppdraget är en viktig del i att stärka kundens leverans- och utvecklingskapacitet inom mekanisk design och integration i avancerade teknikprojekt.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta med mekanisk konstruktion och CAD-integration i flera parallella projekt, med fokus på R&D och produktutveckling. Du blir en del av ett erfaret ingenjörsteam där du bidrar till att säkerställa hög kvalitet i design, integration och leverans.
Arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Mekanisk konstruktion i CAD-miljö
Integration av mekaniska komponenter i komplexa system
Deltagande i utvecklings- och R&D-projekt
Samarbete med tvärfunktionella team inom teknik och produktutveckling
Bidra till att säkerställa leverans i tid och enligt kravbild
Din Profil
Flera års erfarenhet av mekanisk konstruktion (ca 5+ år)
Erfarenhet av arbete i CAD-miljö
Erfarenhet av mekanisk design inom projekt och/eller R&D
Förmåga att arbeta i komplexa tekniska miljöer
God samarbetsförmåga och vana att arbeta i team
Flytande engelska i tal och skrift Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mechanical Engineer". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
721 30 VÄSTERÅS Arbetsplats
