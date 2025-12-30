CAD Design Engineer - Power & Propulsion
Professional Galaxy AB / Formgivarjobb / Göteborg Visa alla formgivarjobb i Göteborg
2025-12-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professional Galaxy AB i Göteborg
, Trollhättan
, Jönköping
, Växjö
, Landskrona
eller i hela Sverige
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande.
Vi söker nu en erfaren CAD Design Engineer för ett konsultuppdrag hos vår kund inom avancerad marin och tekniskt komplex verksamhet. Uppdraget är en viktig del av utveckling och leverans av kraft- och framdrivningssystem för ytgående fartyg.
Om uppdragetI rollen arbetar du med utveckling, design och vidareutveckling av navala power- och propulsionssystem (MIMI3) genom hela produktutvecklingsprocessen - från tidiga studier till produktion och verifiering. Du leder och koordinerar konstruktionsarbete för andra CAD-ingenjörer och samarbetar tätt med systemingenjörer, produktion och leverantörer. Uppdraget bedrivs i projektform och ställer höga krav på tekniskt helhetsansvar och systemtänk.
Krav- Senior CAD-/konstruktionsingenjör nivå 4 - 6-12 års erfarenhet av produktutveckling och design, gärna inom naval/defence, energi- eller processindustri- Mycket god kompetens inom mekanisk konstruktion, rör- och systemdesign ur ett livscykelperspektiv- Erfarenhet av att leda och samordna konstruktörer- God systemförståelse inom power & propulsion, t.ex. motorer, generatorer, drivlinor, kyl-, bränsle- och hydraulsystem- God kännedom om krav, regelverk och standarder- Van användare som kan stötta andra i:AVEVA Suite, KabDoc, CREO samt MS Office- Relevant högskole-/universitetsutbildning (maskin, marin, energi eller motsvarande)- Flytande svenska och engelska, i tal och skrift Övrig informationPlats: Göteborg (på plats)
Startdatum: 2026-01-12
Slutdatum: 2026-06-30
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6990146-1769962". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Göteborgs Centralstation (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Jobbnummer
9666330