C-korts Chaufför - Insamling av secondhandkläder Strängnäs
2026-02-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Strängnäs
, Vara
, Ängelholm
Humana klädinsamling AB
C-korts chaufför - Insamling av secondhandkläder Strängnäs
Om jobbet
Som chaufför i Strängnäs är du vårt ansikte utåt och du ansvarar för att de rutter du blir tilldelad utförs enligt de rutiner som finns. Du ansvarar också för att tillsyn av alla boxar du tömmer blir gjord och rapporteras in.
Arbetet är fysiskt krävande då du själv lastar och lossar varor. Annat lagerarbete kan förekomma vid enstaka tillfällen. Resor till andra orter, som sker under över dagen, ingår i tjänsten. Du ansvarar även för fordonen och ser till att service/underhåll samt att besiktning blir bokat och utfört .
Arbetsuppgifter.
• Köra lastbil enligt planerade rutter
• Tömma insamlingsboxar för secondhand-kläder
• Lastning och lossning
• Enklare dokumentation/rapportering
• Säkerställa ordning och säker hantering av insamlat material
Hur ser arbetstiderna ut?
Måndag till Fredag 07.00-16.00 viss flexibilitet finns
Raster enligt kollektivavtal
Kunskap och erfarenheter krav
• C-körkort
• Giltligt YKB
• Grundläggande svenska i tal och skrift
• God fysisk förmåga
Merit
• Tidigare erfarenhet av distributions - eller insamlingsarbete
• Daglig planering av verksamhet
• Truckkort
• Erfarenhet av motviktstruck samt lastning av trailers
Vi erbjuder
• Lön enligt kollektivavtal
• Tydliga arbetstider med viss flexibilitet
• Ett självständigt jobb med frihet under ansvar
• Trevliga kollegor och en meningsfull insats för återbruk och hållbarhet
Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
E-post: daniel@humanasverige.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C-korts Chaufför Strängnäs". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humana Klädinsamling AB
(org.nr 559351-6510)
Fogdö Solö 8 (visa karta
)
645 92 STRÄNGNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9737948