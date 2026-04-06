C-chaufförer till Södertälje!
Arena Personal Sverige AB / Fordonsförarjobb / Södertälje Visa alla fordonsförarjobb i Södertälje
2026-04-06
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arena Personal Sverige AB i Södertälje
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Är du en driven C-chaufför som gillar ett praktiskt arbete och varierande dagar? Nu söker vi chaufförer till Södertälje med start omgående!Publiceringsdatum2026-04-06Om tjänsten
Du kommer att arbeta med sug- och spolbil samt blåsbil. Arbetet innefattar torrsugning, grävsugning, vakuumsugning och materialblåsning i olika miljöer som byggarbetsplatser och industriområden. Rollen är både självständig och innebär arbete i team, med fokus på säkerhet och kvalitet.Dina arbetsuppgifter
Körning av sug- och spolbil
Torrsugning, grävsugning och vakuumsugning
Materialblåsning
Arbete på bygg- och industriområden
Kundkontakt ute på uppdrag
Vi söker dig som:
Har C-körkort
Har giltigt YKB
Har god fysik och trivs med praktiskt arbete
Talar och skriver svenska
Har B-körkort och tillgång till bil
Är ansvarstagande och säkerhetsmedveten
Meriterande:
Erfarenhet av sug- och spolbil eller liknande arbete
Vi erbjuder:
Heltidsarbete med omgående start
Ett varierande och praktiskt arbete
Långsiktigt uppdrag
Ett sammansvetsat teamÖvrig information
Arbetstider: 06:00-15:00
Arbete kan förekomma alla dagar i veckan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7508731-1930658". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Lunagallerian 3 (visa karta
)
151 72 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Arena Personal Jobbnummer
9838251