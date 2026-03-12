C-chaufförer sökes till sommaruppdrag
Arena Personal Sverige AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-03-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arena Personal Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du på jakt efter ditt nästa sommarjobb? Vi söker just nu C-chaufförer för sommaruppdrag hos en av våra kunder i Årsta. Arbetet beräknas dra i gång under maj månad och pågå över sommaren. Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd som konsult hos Arena Personal och arbetar ute hos vår kund med utgångspunkt i Årsta.Publiceringsdatum2026-03-12Om tjänsten
Arbetet är varierande och ingen dag är den andra lik. Arbetsuppgifterna innefattar körningar med färre stopp samt lastning och lossning av gods. Du utgår från och avslutar arbetsdagen på samma plats. Då arbetet som chaufför innebär ett tidvis pressat schema är det viktigt att du kan hålla en hög servicenivå även i ett högt arbetstempo.
Om dig
För att passa i rollen ser vi att du är flexibel, pålitlig och stresstålig. Du har lätt för att sätta dig in i nya rutiner och arbetsuppgifter och uppträder professionellt, då regelbunden kundkontakt kan förekomma. I arbetet har du kontakt med både arbetsledning och kollegor, vilket ställer krav på god kommunikationsförmåga. Du samarbetar gärna med andra och har god fysik då tunga lyft kan förekomma.Kvalifikationer
• Körkort med behörighet C * YKB * Digitalt förarkort * Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Om Arena Personal
Arena Personal är experter på rekrytering och bemanning och är en av de mest erfarna aktörerna på den svenska bemanningsmarknaden. Vi är verksamma över hela Sverige och har kollektivavtal med Unionen och LO.
Som konsult hos oss får du en stöttande och engagerad konsultchef. Du får möjlighet att testa nya spännande arbetsplatser, bredda ditt nätverk och utveckla din karriär.
Vi ser fram emot att hjälpa dig till ditt nästa arbete! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7377028-1890241". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Tjurhornsgränd 6 (visa karta
)
121 63 JOHANNESHOV Arbetsplats
Arena Personal Jobbnummer
9794678