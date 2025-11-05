C-chaufförer sökes!
2025-11-05
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
, Nykvarn
, Botkyrka
, Huddinge
, Järfälla
Om kundföretaget
Har du C-behörighet och vill du arbeta på en arbetsplats där du varje dag bidrar till ett bättre samhälle? Om du svarar ja på dessa frågor så kan tjänsten som C-chaufför hos vår kund vara något för dig!
För vår kunds renhållningsverksamheten söker vi nu engagerade lastbilsförare med C-behörighet och YKB.
Nu söker vi C-chaufförer till en ledande aktör på den södar sidan om stockholm
Som C-chaufför ansvarar för att hämta avfall enligt planerade körturer samt vid enstaka beställningar inom Södertälje, Nykvarn, Trosa och Gnesta kommun. Arbetet omfattar hantering av olika avfallsslag, såsom förpackningar, restavfall och matavfall, och sker med olika fordonstyper beroende på uppdrag. Det kan handla om baklastande renhållningsfordon med ett eller flera fack, fyrfacksfordon för hämtning av kärl med fyra separata fack, kranbil för bottentömmande behållare, samt lastväxlare och frontlastare för containerhantering. Även tung och lätt lastbil används för både kärlhantering och uppdrag inom farligt avfall.
Vi söker dig som har
B-körkort
C- eller CE-behörighet
YKB
Digitalförarkort
Detta är ett bemanningsuppdrag med start är omgående. Arbetstiderna är måndag till torsdag kl. 06.00-15.00 och fredag kl. 06.00-12.15, med arbete även under helgdagar som infaller på vardagar.
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida där du laddar upp din ansökan. Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Vid eventuella frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@miljonbemanning.se
Om Miljonbemanning
Vi är ett innovativt kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsföretag vars mission är att aktivt arbeta för en inkluderande arbetsmarknad där alla bedöms på lika villkor och ges samma förutsättningar. Därför präglas vår företagskultur av mångfald, respekt, värdighet och inte minst integritet.
Genom vår passion för människans förmåga till lärande och utveckling samt arbetsmarknadens potential för förändring och tillväxt hjälper vi till att skapa de rätta förutsättningarna för våra konsulter att realisera sina drömmar och för våra kundföretag att nå sina mål.
Vi letar där ingen annan letar; varmt välkommen med din ansökan till Miljonbemanning. Ersättning
