C-chaufförer Luleå

Casa Delivery AB / Fordonsförarjobb / Luleå
2025-09-15


Visa alla fordonsförarjobb i Luleå, Boden, Piteå, Kalix, Älvsbyn eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Casa Delivery AB i Luleå, Haparanda, Skellefteå, Umeå, Kiruna eller i hela Sverige

C-chaufförer Luleå

Casa Delivery är specialiserad på hemleveranser i Sverige och Finland. Vårt mål är utsläppsfria hemleveranser i hela verksamhetsområdet. Våra höga miljömål är också orsaken till att flera av Nordens ledande företag inom heminredning och hemelektronik har gett oss förtroendet att sköta deras hemleveranser.

Vi söker serviceinriktade C-chaufförer till vår verksamhetspunkt i Luleå med omnejd.

Vi söker dig som
• kan samarbeta med andra, men också jobba självständigt och ta eget ansvar
• är stresstålig och duktig på kundbetjäning
• ger ett professionellt och positivt intryck

Du behöver
• C/CE-körkort
• Yrkeskompetens

Vi erbjuder ett intressant och mångsidigt jobb där du har möjlighet att utvecklas professionellt. Du blir del av ett kompetent och humoristiskt team som får saker att ske.

Låter det här intressant och som något som skulle passa dig? Vänta inte, sök redan idag! Arbetet påbörjas genast lämplig person hittas.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Casa Delivery AB (org.nr 559200-2611), https://www.casadel.eu/sv

Arbetsplats
Casa Delivery AB

Kontakt
Rekryterare
Jörgen Sundström
jorgen.sundstrom@casadel.eu
0706742541

Jobbnummer
9507736

Prenumerera på jobb från Casa Delivery AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Casa Delivery AB: