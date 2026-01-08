C-chaufför/Terminalarbetare
Vill du ha ett roligt och varierande jobb, brinner för Norrland och vill bidra till en väl fungerande logistik och snabba transporter ? Kom och jobba med oss på Bussgods i Norr!
Som C-chaufför/terminalarbetare har du en bred och ansvarskrävande roll på företaget.
Arbetet på Bussgods i Lycksele innebär bl.a utkörning/inhämtning av gods till/från företag och privatpersoner, mattransporter till kommunens skolor/förskolor, kassahantering och försäljning av bussbiljetter samt att vara behjälplig vid lastning och lossning av bussar.
Arbetstiderna är måndag-fredag och varierar mellan 06:30-18:30.

Kvalifikationer
För rollen krävs att du har giltigt C-körkort samt YKB, vi ser gärna att du har ADR1:3 och truckkort.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Det viktigaste är inte vad du har gjort innan utan vi ser hellre att vi hittar rätt person som vi vill vara med och utvecklas tillsammans med oss. Du som söker är flexibel, serviceinriktad och ansvarstagande. Då det ingår daglig kundkontakt i rollen är det viktigt att du är social och utåtriktad. God datavana och erfarenhet av administrativt arbete krävs då du dagligen jobbar i både data och kassa system.
Vidare har du goda kunskaper i det svenska språket då många kontakter sker över telefon och det är viktigt att all dokumentation är korrekt och tydlig. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut.
Tjänsten är en provanställning på 6 månader med chans till en tillsvidareanställning.
Bussgods är ett rikstäckande transportsystem som transporterar åt både företag och privatpersoner. Till största del sker detta i befintlig busstrafik med bussar som kör efter tidtabell. Detta gör Bussgods till ett av de miljövänligaste transportalternativen, då man kör både passagerare och paket på samma gång. Bussgods i Norr AB är ägt av Länstrafiken i Västerbotten AB och Länstrafiken i Norrbotten AB vi samverkar med Länstrafiken i många frågor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
