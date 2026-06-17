C-Chaufför
Budpartner i Skåne Aktiebolag / Fordonsförarjobb / Lomma Visa alla fordonsförarjobb i Lomma
2026-06-17
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Vi på Budpartner i Skåne söker nu en ny chaufför till vårt team. Vi utgår från Lomma.
Vi söker dig som är ansvarsfull och punktlig, har C-behörighet och giltig YKB.
Arbetet innebär körning för PostNord där vi har varit partners i över 25 år.
Körningen är väldigt enkel och passar de flesta. Ung som pensionär. Utgår från PostNords terminal i Malmö och kör till Kristianstad sen Sölvesborg och lossar, därefter rast och inhämtning från samma orter för att sedan köra ner och lossa i Malmö.
Arbetstid DELTID 13.00-20.00. 7h per dag. 87,5%
Egen bil krävs för att ta sig till och från firman
Lön enligt kollektivavtal
Anställningen startar måndag 27/7, men gärna någon vecka tidigare så du kan komma in i rollen och lära dig rundan innan du kör själv.
Låter detta intressant? Skicka ditt CV med personligt brev till:robin@budpartner.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27
E-post: robin@budpartner.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Budpartner i Skåne Aktiebolag
(org.nr 556591-5559)
Östra Prästbergavägen 2 (visa karta
)
234 35 LOMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Budpartner i Skåne AB Jobbnummer
9969078