C-chaufför
2025-12-23
Är du en erfaren och engagerad lastbilschaufför som söker en meningsfull karriär där du kan göra skillnad varje dag? Vi på Randstad söker nu efter skickliga förare med rätt kompetens för kommande uppdrag hos vår kund i Borås. Uppdraget innebär att köra sopbil, vilket kräver precision, noggrannhet och en känsla för service.
Som sopbilschaufför hos vår kund kommer du att ha en viktig roll i att hålla staden ren och miljövänlig genom effektiv insamling av avfall. Du kommer att vara ute på vägarna, arbeta med modern utrustning och ha en aktiv roll i att bidra till en hållbar miljö. För att lyckas i denna roll behöver du vara ordningsam och strukturerad, med förmåga att hantera stressiga situationer med lugn och professionalism.
Vi söker dig som har körkort C och ett giltigt YKB vilket är ett krav för denna tjänst. Det är meriterande om du har kört sopbil eller kranbil tidigare och har ett gott lokalsinne med en förmåga att navigera effektivt i olika områden.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos vår kund. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Välkommen med din ansökan omgående.
Vi frågor eller funderingar, kontakta konsultchef Emma Eriksson på emma.eriksson@randstad.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansvarsområden
Köra sopbil
Tömma containrar och sopkärlKvalifikationer
Körkort C
Körkort CE är meriterande
Giltigt YKB
Gott lokalsinne
StresståligOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward.
