C chaufförer sökes till PreZero
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Oxelösund Visa alla fordonsförarjobb i Oxelösund
2025-08-22
Klimatet och miljön är ett ständigt aktuellt, ämne. Vill du arbeta på en arbetsplats som faktiskt gör skillnad i det dagliga arbetet? Då läser du helt rätt annons!
C-chaufförer sökes till PreZero - Gör skillnad varje dag!
Vill du vara med och bidra till en mer hållbar framtid? Nu söker vi C-chaufförer till PreZero - en ledande aktör inom återvinning och miljötjänster. Här får du inte bara köra lastbil - du får också chansen att göra en verklig insats för klimatet och miljön varje dag.Publiceringsdatum2025-08-22Om tjänsten
Som C-chaufför hos PreZero kommer du att arbeta med att köra och hantera en torrsugsmaskin inom SSAB:s industriområde. Torrsugen används för att suga upp torrt material som damm, slagg och andra restprodukter från produktionsmiljön. Arbetet är både fysiskt krävande och varierande - det sker både inomhus och utomhus i tuffa industrimiljöer som ofta är smutsiga och bullriga.Dina arbetsuppgifter
• Självständig körning och hantering av torrsugsmaskin
• Rengöring av produktionsområden från damm och materialrester
• Enklare underhåll och tillsyn av utrustningen
• Samarbete med kollegor och annan personal inom området
• Noggrant följa säkerhetsrutiner och arbetsmiljöregler
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har:
• C-körkort (krav)
• YKB och förarkort (krav)
• CE-behörighet och ADR är meriterande
• God fysik - arbetet är fysiskt krävande
• Förmåga att arbeta både självständigt och i team
• Inget emot att arbeta i smutsiga industrimiljöer
• Tidigare erfarenhet av industriarbete är ett plus
Som person är du prestigelös, ansvarstagande och trivs i ett socialt och serviceinriktat arbete. Du gillar att samarbeta och har inga problem att ta i där det behövs. Har du dessutom ett intresse för miljö och teknik? Då är du helt rätt för oss!
Om PreZero
PreZero är ett företag med stort engagemang för miljö och hållbarhet. Här får du arbeta i ett företag där trygghet, nytänkande och engagemang genomsyrar hela organisationen. Som medarbetare får du god introduktion, en arbetsmiljö där du trivs - och framför allt möjligheten att känna stolthet i att jobba med något som verkligen spelar roll.
Anställningsform och arbetstider
• Visstidsanställning via StudentConsulting
• Start omgående och pågår till slutet av oktober - med möjlighet till förlängning
• Arbetstider: Dagtid, måndag-fredag
Passar du in på beskrivningen ovan? Urval och intervjuer sker löpande, så sök tjänsten redan idag!
OM FÖRETAGET
