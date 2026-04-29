2026-04-29
Vi söker C chaufför i Göteborg!Om jobbet
Vi söker en distributionschaufför för leveranser av säkerhetsprodukter i Göteborgsområdet. Arbetet innebär att självständigt planera och genomföra dagliga leveranser till kunder.
Tjänsten innebär ett högt tempo med cirka 35-45 stopp per arbetsdag. Rollen ställer krav på god struktur, noggrannhet och förmåga att hantera flera leveranser effektivt.Publiceringsdatum2026-04-29Dina arbetsuppgifter
Distribution av varor till kunder
Lastning och lossning av gods
Hantering av bakgavellyft och palltruck
Säkerställa att leveranser sker enligt plan och med hög servicegradKvalifikationer
C-körkort
Giltigt YKB
Digitalt färdskrivarkort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
God fysisk förmåga
God lokalkännedom i Göteborgsområdet
Belastningsregister utan anmärkning
Erfarenhet av distributionskörningDina personliga egenskaper
Noggrann och ansvarstagande
God planeringsförmåga
Självständig och strukturerad
Klarar av att arbeta i ett högt tempoÖvrig information
Vid frågor är du varmt välkommen att kontatka ansvarig Rekryterare Amir på amir@kraftsam.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
405 30 GÖTEBORG
För detta jobb krävs körkort.
Kraftsam R&B
Rekrytering
Amir Stein amir@kraftsam.se 0707770288
